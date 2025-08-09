МЧС проводит рейды в пожароопасный сезон

Происшествия
179

С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировано 414 лесных пожаров, в степных массивах 24 пожара, 1742 загораний сухостоя, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Проводятся рейды и патрулирования в лесостепных массивах. Для этого созданы мобильные группы из числа сотрудников органов гражданской защиты, внутренних дел, природоохранных и лесных учреждений и местных исполнительных органов.  В целях предупреждения возгораний в лесостепных массивах и местах отдыха населения проведено 11 515 рейдов, по результатам которых за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3978 человек.

С природоохранными и лесными учреждениями местных исполнительных органов проведено 332 пожарно-тактических учений.

С хозяйствующими субъектами и населением проведен 3 591 сход, 45 811 инструктажей, 1 837 круглых столов с охватом 281 735 человек.

МЧС в круглосуточном режиме ведутся мероприятия по мониторингу пожарной обстановки. В регионах с лесными массивами организовано дежурство воздушных судов, задействованы беспилотные летательные аппараты, выставлены пожарные дозоры.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву. Разъяснять детям об опасности игр с огнем и спичками. Помните: за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае обнаружения возгорания немедленно сообщайте по номеру 101 или 112.

#МЧС #рейды #пожароопасный сезон

