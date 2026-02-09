Медиа-сообщество поддержало проект новой Конституции

Конституционная реформа
93
Айман Аманжолова
корреспондент

9 февраля 2026 года в Национальной академической библиотеке РК в городе Астане по инициативе Клуба главных редакторов Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему «Конституционная реформа – 2026: свобода слова, ответственность за информацию и защита персональных данных», передает Kazpravda.kz

Фото: Клуб главных редакторов

В мероприятии приняли участие члены общественного объединения «Клуб главных редакторов», руководители ведущих средств массовой информации, эксперты медиа отрасли и ветераны журналистики. Модератором круглого стола выступил депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Клуба главных редакторов Б.Н. Жексенбай:

«Свобода слова - одна из ключевых ценностей демократического государства. В новой Конституции она должна быть чётко гарантирована вместе со свободой средств массовой информации. При этом баланс между свободой слова, защитой чести и достоинства граждан, а также безопасностью персональных данных должен быть ясно определён на конституционном уровне. Ответственность же должна быть правовой, справедливой и сбалансированной и не препятствовать журналистским расследованиям и общественной критике».

В ходе круглого стола были всесторонне обсуждены основные направления конституционной реформы 2026 года, современное содержание свободы слова, ответственность за распространение информации, вопросы защиты персональных данных, клеветы и чести и достоинства. Участники подчеркнули необходимость защиты прав и свобод человека, а также выработки правовых ответов на новые вызовы цифрового пространства.

С докладами на заседании выступили депутат Мажилиса М.С. Башимов, председатель АО «РТРК «Казахстан» Е. Бурахан, председатель АО «Агентство «Хабар» К.Б. Ойшыбаев, председатель АО «Qazcontent» А. Задабек, а также другие представители отрасли. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития медиапространства.

В рамках прений журналисты и медиаруководители из города Алматы, Алматинской области, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Атырауской областей приняли участие в онлайн формате, подключившись из своих городов, и высказали свои мнения и предложения по проекту новой Конституции.

В ходе обсуждения было отмечено, что свобода слова является одной из ключевых ценностей демократического общества. Вместе с тем участники подчеркнули необходимость соблюдения правового баланса между ответственностью за распространение информации, предотвращением распространения ложной информации и защитой чести и достоинства граждан, а также их персональных данных.

По итогам мероприятия была принята резолюция круглого стола. В документе систематизированы позиции и предложения медиасообщества по основным направлениям конституционной реформы, а также подчеркнута необходимость прочного закрепления в Конституции свободы слова, свободы средств массовой информации и права на получение и распространение информации.

В резолюции указано, что правовой баланс между свободой слова и ответственностью за распространение информации, защитой чести и достоинства граждан, их деловой репутации и персональных данных должен быть четко определен на конституционном уровне. Участники сошлись во мнении, что нормы ответственности за распространение ложной информации и клеветы должны быть справедливыми, четкими и сбалансированными, не препятствующими журналистским расследованиям и общественно значимой критике.

Также в резолюции защита персональных данных, неприкосновенность частной жизни и сохранение человеческого достоинства признаны одними из ключевых конституционных ценностей современного информационного и цифрового общества. В этой связи предложено уточнить соответствующие нормы с учетом международных стандартов и лучших практик.

В документе особо отмечена роль средств массовой информации в укреплении правовой культуры общества путем профессионального, взвешенного и ответственного освещения конституционной реформы. Журналистское сообщество выразило готовность к активному участию в дальнейшем общественном и экспертном обсуждении проекта новой Конституции.

Принятая резолюция отражает итоговую позицию круглого стола Клуба главных редакторов Республики Казахстан, состоявшегося 9 февраля 2026 года, и будет направлена в уполномоченные государственные органы и заинтересованным сторонам в рекомендательном порядке.

 

 

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями
Медиков поймали на многомиллионных хищениях в Мангистау
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Глава Минтруда рассказал Токаеву о планах министерства на 2026 год
Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отрасли и логистического потенциала РК
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков
Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam
АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
20 млн тенге требовал вымогатель у предпринимателя в Шымкенте
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Национальная волонтерская сеть выразила поддержку проекту новой Конституции
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Спикер Сената – о новой Конституции: Важно объединиться вокруг реформ Президента
Сильные снегопады и морозы надвигаются на Казахстан
Первая женщина-премьер Японии выиграла парламентскую гонку
Женщина выбросила двоих детей из окна в Таразе
Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
«Хоргос» в феврале временно приостановит работу из -за праздника в Китае
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание

Читайте также

В новой Конституции РК могут закрепить более широкое опреде…
«Не обязан, а «вправе»: мажилисмен предложил в новой Консти…
Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции
Федерация профсоюзов Казахстана поддержала проект новой Кон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]