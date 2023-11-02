Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа

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Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Сухейр Заккут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

"Медицинской помощи, поступившей в Газу, хватит для лечения от тысячи до максимум пяти тысяч раненых. Пять тысяч - это очень маленькое количество, ...поскольку раненых в секторе Газа, согласно источникам в минздраве, больше 20 тысяч", - заявила Заккут.

Она также отметила, что ничто не может оправдать нападения на медицинские учреждения.

Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

Ранее AFAD заявил о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев. 

#Израиль #Египет #медпомощь #СекторГаза #погранпереход

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