Здесь можно увидеть свыше 40 образцов звукоизвлекающих устройств разных этносов. Среди них – духовые, ударные, струнно-щипковые, клавишные, струнно-смычковые и ударно-шумовые музыкальные инструменты. На выставке можно не только рассмотреть представленные экспонаты, но и ознакомиться с информацией о них на трех языках – казахском, русском и английском.

– Эта идея реализована в рамках культурно-просветительского проекта «Елтану» Ассамблеи народа Казахстана. Ничего подобного прежде у нас не было. Считается, что музыкальные инструменты – это голос культуры, дыхание истории, отражение души каждого этноса, поэтому, на мой взгляд, данная экспозиция уникальна для нашего региона. Хотелось бы, чтобы она послужила источником вдохновения для представителей всех этносов и нашла продолжение в других не менее интересных культурных проектах, – отметил заместитель руководителя областного управления информации и общественного развития Куаныш Мамашев.

Во главе экспозиции находится домбра, которая является символом культуры и духовного наследия казахского народа. Рядом можно увидеть кобыз, ранее широко использовавшийся шаманами и сказителями, поскольку его звуки напоминают звуки природы.

Привлекает внимание древний уйгурский струнно-щипковый инструмент тамбур, напоминающий лютню, с грушевидным корпусом и длинным грифом. Обычно его изготавливают из тутового дерева. Своей треугольной формой выделяется прославленная русская балалайка, известная по сказкам и мультфильмам. Здесь также можно увидеть знакомый всем баян. Но мало кто знает, что свое название он получил благодаря древнему сказителю и певцу Бояну, упоминаемому в «Слове о полку Игореве». Рядом расположились его собратья – гармонь и аккордеон.

Музыкальные инструменты таджиков представлены ударными образцами, такими как таблаки калон, таблаки майда и доира. Последний по своей конструкции напоминает бубен. По соседству можно заметить экземпляр, своей формой сильно похожий на домбру. Это курдский саз. Справа от него висит гиджак – струнно-смычковый представитель узбекской культуры.

Также представлены украин­ские духовые инструменты – сопелки. Внешне они напоминают свистковые флейты, издают мягкий и нежный звук. Обычно их изготавливают из ивы. В древние времена их использовали пастухи, скоморохи и воины. Карачаево-балкарское этнокультурное объединение представило давул. Это большой двуглавый ударный музыкальный инструмент, на котором играют специальными колотушками. Он обладает глубоким низким и тонким высоким звучанием. В зависимости от конструкции и стиля игры он может несколько отличаться.

Кроме того, на выставке можно увидеть гусли, свистульку, най, бук, трещотку, ложки, бубенцы, карнай, мандолину и многие другие. Каждый из этих инструментов уникален и по-своему интересен.

Как сказал председатель русской общины «Радонеж» по Жамбылской области, художест­венный руководитель хора «Красная гвоздика» Владимир Сорокин, музыка в жизни человека играет огромную роль, поскольку сопровождает весь его путь, начиная с рождения, когда ребенок слышит колыбельную матери.

– Изучая музыкальные инструменты разных народов мира, можно заметить, что у каждого из них есть струнно-смычковые, струнно-щипковые, духовые и ударные. Просто они несколько различаются внешне. Надо сказать, что все они созданы в подражание человеческому голосу. И роль у них одна – выражение эмоций, настроения, внутренних переживаний. Хорошо, что такая площадка появилась в Доме дружбы, потому что далеко не все имели возможность видеть музыкальные инструменты разных этносов, – заключает Владимир Сорокин.