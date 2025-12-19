В Национальном военно-патриотическом центре состоялось подписание Меморандума о сотрудни­честве между общественным объединением «Клуб главных редакторов» и Министерством обороны РК. Документ направлен на выстраивание устойчивого партнерства между медиасообществом и государственным сектором, а также на развитие профессионального и ответственного освещения военной тематики.

Меморандум подписали президент Клуба главных редакторов, депутат Сената Парламента РК Бибигуль Жексенбай и заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев.

В обсуждении вопросов устойчивого партнерства приняли участие руководители ведущих республиканских и региональных СМИ, представители профильных департаментов Министерства обороны – информации и коммуникаций, воспитательной и идеологичес­кой работы, организационно-мобилизацион­ного направления, военного образования и науки. Также главные редакторы из регионов страны подключились к встрече в онлайн-формате.

Выступая на встрече, Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что подписание меморандума – это осознанный шаг к укреплению доверия между государственным органом и медиасообществом.

– Президент неоднократно подчеркивал: открытость власти и честный диалог с обществом – основа устойчивого государства. В этом контексте роль профессионального медиасообщества становится ключевой. Именно главные редакторы задают стандарты ответственности, точности и смысла в информационном пространстве, – отметила она.

В свою очередь вице-адмирал Серик Бурамбаев обратил внимание на сохраняющиеся в общественном сознании стереотипы в отношении Вооруженных сил и указал на значительный потенциал для создания качественного и востребованного контента об армии, людях в погонах и их служении стране.

– Сегодня особенно важно возвращать в общественный дискурс такие базовые ценности, как честь, долг и патриотизм. Это требует совместных усилий государства и медиасообщества, честного и профессионального подхода к освещению деятельности Вооруженных сил, без приукрашивания и искажения фактов, – сказал заместитель министра.

Подписанный меморандум предусматривает реализацию образовательных и просветительских инициатив, включая обучающие программы для сотрудников Министерства обороны, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок и пресс-туров. Отдельное внимание будет уделено разработке рекомендаций по улучшению освещения военной тематики в СМИ, формированию экспертного совета Клуба главных редакторов и его участию в профильных медиапроектах, в том числе конкурсе «Әскер медиа».

В ходе встречи с предложениями по развитию сотрудничества между медиасообществом и МО выступили заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Камбар Ахметов и главный редактор газеты «Литер» Жанна Ойшыбаева, которые выразили готовность к развитию новых форматов информационного взаимодействия.

Главные редакторы регио-нальных средств массовой информации также подтвердили заинтересованность в активном и конструктивном сотрудничестве в рамках подписанного меморандума.