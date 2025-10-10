На днях я подрезала другой автомобиль. Ну как подрезала – включила поворотник и перестроилась в левый ряд, убедившись, что ехавший сзади водитель меня пропускает. Оказалось, что он не согласен с такой моей «наглостью». Втиснувшись в этот же ряд, он встал бок о бок со мной и начал всячески проявлять недовольство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Я открыла окно и с улыбкой попросила прощения. Сообщила о, видимо, показавшейся мне нашей негласной договоренности. Пожелала хорошего вечера. Парень все еще бурчал что-то с недовольным лицом. Я продолжала свою контратаку добром.

В общем, спустя минуту его лицо было в смятении, но все еще не просвет­лилось. Когда пришло время начинать движение, жестом пригласила его вперед. Но он махнул мне рукой и пусть все еще немного расстроенный, но уже более вежливый предложил ехать первой. Я поблагодарила аварийкой и, мысленно послав лучики добра, рванула по своим делам.

А как обычно заканчивается подобное на дорогах? Взаимными оскорб­лениями, продолжающейся байгой, испорченным на весь день настроением. Нарвавшись на грубость и отплатив ею же, мы в первую очередь вредим самим себе.

Конечно, всякое бывает – день не задался, усталость накопилась. И иногда просто нужно выплеснуть свою негативную энергию на первого попавшегося. Но если остановиться на мгновение, предугадать развитие событий и поменять их ход, то может случиться невероятное. Вы, сами того не подозревая, сделаете этот мир чуточку лучше.

В общественной бане, которую я регулярно посещаю, работает замечательный специалист. Нет, не массажист или администратор. Обычная банщица, ради которой туда ездят с других концов города. Лично я точно, потому что такого настроения, как она, не подарит никто.

– Девочки-красавицы, заходим на общее парение! Ну-ка, приготовились кайфовать, – задорно командует Жанар.

И поддав парку, огромным веером разгоняет горячий воздух.

– Вы ж мои хорошие, сейчас вам будет еще лучше, вы этого достойны, и не сметь думать иначе, – ласково приговаривает банщица, обливая всех после пара рассеянной струей холодной воды.

И довольные «девочки» от сорока и выше визжат от удовольствия, возвращая полученное добро бесконечными благостными пожеланиями в адрес Жанар.

Все! Прекрасное настроение на весь день обеспечено! А нужно-то всего так мало – доброе слово и искренняя улыбка.

Возвращаясь домой и нарвавшись на уличного хама, клиентка банщицы Жанар будет предельно доброжелательна. И, возможно, передаст эту позитивную энергию дальше по цепочке. Вот так, меняя минус на плюс, и можно создать вокруг себя добрую ауру.

Банальные наивные вещи, подумает кто-то. Так и есть. Только почему-то забываем мы про них в суете наших дней. Торопимся, нервничаем, хамим. Или еще хуже – подавляем в себе негативные эмоции. А ведь они никуда не денутся, читай закон сохранения энергии.

Я тоже, конечно, живой человек. Могу мысленно обругать очередного лихача. Езда за рулем, как известно, любого научит сквернословить.

И все же пропустить вперед, если вежливо просят, не нервировать окружающих бесконечными маневрами, не сигналить попусту – обычные правила поведения на дороге. Как и в жизни – не отвечать грубостью на грубость, проявлять доброжелательность, говорить приятные слова.

Ведь это в первую очередь нужно нам самим. А уж если удастся заразить добром другого – вообще супер!