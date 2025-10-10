Меняя минус на плюс

Колонка обозревателя
0
Асель Муканова

На днях я подрезала другой автомобиль. Ну как подрезала – включила поворотник и перестроилась в левый ряд, убедившись, что ехавший сзади водитель меня пропускает. Оказалось, что он не согласен с такой моей «наглостью». Втиснувшись в этот же ряд, он встал бок о бок со мной и начал всячески проявлять недовольство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Я открыла окно и с улыбкой попросила прощения. Сообщила о, видимо, показавшейся мне нашей негласной договоренности. Пожелала хорошего вечера. Парень все еще бурчал что-то с недовольным лицом. Я продолжала свою контратаку добром.

В общем, спустя минуту его лицо было в смятении, но все еще не просвет­лилось. Когда пришло время начинать движение, жестом пригласила его вперед. Но он махнул мне рукой и пусть все еще немного расстроенный, но уже более вежливый предложил ехать первой. Я поблагодарила аварийкой и, мысленно послав лучики добра, рванула по своим делам.

А как обычно заканчивается подобное на дорогах? Взаимными оскорб­лениями, продолжающейся байгой, испорченным на весь день настроением. Нарвавшись на грубость и отплатив ею же, мы в первую очередь вредим самим себе.

Конечно, всякое бывает – день не задался, усталость накопилась. И иногда просто нужно выплеснуть свою негативную энергию на первого попавшегося. Но если остановиться на мгновение, предугадать развитие событий и поменять их ход, то может случиться невероятное. Вы, сами того не подозревая, сделаете этот мир чуточку лучше.

В общественной бане, которую я регулярно посещаю, работает замечательный специалист. Нет, не массажист или администратор. Обычная банщица, ради которой туда ездят с других концов города. Лично я точно, потому что такого настроения, как она, не подарит никто.

– Девочки-красавицы, заходим на общее парение! Ну-ка, приготовились кайфовать, – задорно командует Жанар.

И поддав парку, огромным веером разгоняет горячий воздух.

– Вы ж мои хорошие, сейчас вам будет еще лучше, вы этого достойны, и не сметь думать иначе, – ласково приговаривает банщица, обливая всех после пара рассеянной струей холодной воды.

И довольные «девочки» от сорока и выше визжат от удовольствия, возвращая полученное добро бесконечными благостными пожеланиями в адрес Жанар.

Все! Прекрасное настроение на весь день обеспечено! А нужно-то всего так мало – доброе слово и искренняя улыбка.

Возвращаясь домой и нарвавшись на уличного хама, клиентка банщицы Жанар будет предельно доброжелательна. И, возможно, передаст эту позитивную энергию дальше по цепочке. Вот так, меняя минус на плюс, и можно создать вокруг себя добрую ауру.

Банальные наивные вещи, подумает кто-то. Так и есть. Только почему-то забываем мы про них в суете наших дней. Торопимся, нервничаем, хамим. Или еще хуже – подавляем в себе негативные эмоции. А ведь они никуда не денутся, читай закон сохранения энергии.

Я тоже, конечно, живой человек. Могу мысленно обругать очередного лихача. Езда за рулем, как известно, любого научит сквернословить.

И все же пропустить вперед, если вежливо просят, не нервировать окружающих бесконечными маневрами, не сигналить попусту – обычные правила поведения на дороге. Как и в жизни – не отвечать грубостью на грубость, проявлять доброжелательность, говорить приятные слова.

Ведь это в первую очередь нужно нам самим. А уж если удастся заразить добром другого – вообще супер!

Все колонки автора

Популярное

Все
К вопросу о заторах на границе
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Ориентиры и задачи для цифрового государства
Укрепляя политические и общественные институты
Что прописывает конвенция?
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Власти и НПО: деловой разговор
Качество жизни улучшается
Даешь первый миллиард!
Путь к суверенитету
Казпочта объявляет о старте подписной кампании на 2026 год
Магия экрана и единство культур
Баланс, диалог, сотрудничество и мир
120 лет на страже прав горняков и металлургов
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Лучшие в Азии по артистизму
Изучая кенотаф эпохи бронзы
Духовный свет степи
Меняя минус на плюс
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
Изучая страницы древних книг
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Айналайын, Мбаппе!
Душевное лекарство
Тише едешь – дальше будешь
Старики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]