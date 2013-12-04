Мерило поступков – добросовестность

Каждый из нас ежедневно сталкивается с «мелочами», омрачающими настроение. Случается, например, что, не обратив внимания на сигнал светофора, мы можем создать аварийную ситуацию, а выбросив мусор в неположенном месте – нарушить правила гигиены. На первый взгляд речь может идти лишь о проступке, но от преступления его отделяет очень тонкая гpaнь.

Не надо забывать и о том, что юридическая oтвeтcтвeнность – не просто термин. Последствия за правонарушения могут быть достаточно суровыми.

Основная задача реализации принципа нулевой терпимости – активизация общественности. Иначе говоря, каждый из нас, заметив правонарушение, должен сделать все, чтобы его устранить. И главное, конечно, важно обеспечить верховенство закона вне зависимости от статуса лица, совершившего правонарушение. И тогда наказание станет формой воспитания.

А самое лучшее средство при утверждении принципа нулевой терпимости – наша гражданская солидарность и общественный контроль.

Петр КОМИССАРОВ, ветеран войны, Астана