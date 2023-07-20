Месси будет капитаном "Интер Майами"
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Аргентинский форвард Лионель Месси в своем новом клубе "Интер Майами" будет носить капитанскую повязку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Накануне после тренировки он вместе с Серхио Бускетсом задержался на поле, чтобы поработать с молодыми игроками.
Напомним, Месси заключил с "Интер Майами" контракт на правах свободного агента до 31 декабря 2025 года. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.
Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".
Долгожданный дебют Месси состоится в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".