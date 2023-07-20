Месси будет капитаном "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси в своем новом клубе "Интер Майами" будет носить капитанскую повязку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Накануне после тренировки он вместе с Серхио Бускетсом задержался на поле, чтобы поработать с молодыми игроками.

Напомним, Месси заключил с "Интер Майами" контракт на правах свободного агента до 31 декабря 2025 года. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

Долгожданный дебют Месси состоится в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".