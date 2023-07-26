Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"

Аргентинец сначала вывел свою команду вперед на 8-й минуте, затем закрепил успех на 22-й с передачи Тейлора.

Фото: championat.com

"Интер Майами" разгромил "Атланту Юнайтед" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка лиг MLS + MX, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Героями матча стали Лионель Мессии и Роберт Тейлор. Они оформили по дублю и записали на свой счет по голевой передаче.

Аргентинец сначала вывел свою команду вперед на 8-й минуте, затем закрепил успех на 22-й с передачи Тейлора.

На 44-й минуте Тейлор забил соперникам третий мяч. А на 54-й с передачи Месси он установил окончательный счет.

Таким образом, "Интер Майами" вышел в плей-офф с первого места третьей группы Юг.

Напомним, Месси заключил с "Интер Майами" контракт на правах свободного агента до 31 декабря 2025 года. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

Долгожданный дебют Месси состоялся в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".