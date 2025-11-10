Метель ожидается на севере Казахстана

Погода
113

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем пройдут осадки (дождь, снег), в северной половине страны с низовой метелью, 13 ноября в горных районах юго-востока РК ожидаются сильные осадки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казгидромет!

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра. Лишь на юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.

Температурный фон в дневное время на западе РК 8-18 тепла, на востоке 5 мороза-5 тепла, на юге 10-18 тепла, на северо-западе понижение от 2-13 тепла до 5 мороза-10 тепла, на севере от 0-5 тепла до 2-7 мороза, в центре от 0-8 тепла до 8 мороза-3 тепла, на юго-востоке от 5-15 тепла, в горных районах 0-5 тепла до 5-10 тепла, в горных районах 0-5 мороза.

#Казахстан #погода

