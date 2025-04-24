В ходе заседания Национального курултая в Бурабае Президент призвал бизнес активно включиться в поддержку театров в регионах. В Актобе в ближайшие годы будет построен музыкально-драматический театр, рассчитанный на 700 зрительских мест. Он разместится в новом микрорайоне «Алтын Орда».

Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации. Как только она пройдет государственную экспертизу, нач­нется строительство. По плану – в начале июня. Местные власти подчеркивают: поддержка со стороны бизнесменов и спонсоров будет востребованной на любом этапе возведения и деятельности нового театра.

– Музыкально-драматический театр позволит разгрузить областной драматический театр имени Тахауи Ахтанова, возраст здания которого разменял восьмой десяток. Сейчас в Актобе действуют четыре театра, все они финансируются из областного бюджета. Одна постановка в среднем обходится бюджету в семь миллионов тенге. Для постановки спектаклей большой формы требуется немало средств, и было бы неплохо привлечь предпринимателей к вложению средств в искусство, – отмечает руководитель областного Управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.

Примеры такой поддержки в регионе имеются. Достаточно вспомнить актюбинский Центр народного творчества. Сейчас в разгаре капитальный ремонт здания, которое перешло в коммунальную собственность пять лет назад совершенно бесплатно по решению руководства компании ERG.

Трехэтажный Дом металлургов был построен в 1947 году по проекту харьковских архитекторов для Актюбинского завода ферросплавов и долгое время оставался одним из лучших очагов культуры в Актобе. Здесь всегда бурлила жизнь. В современный период он особенно запомнился ежегодным респуб­ликанским детским конкурсом «Айналайын». В числе его победителей, к слову, в свое время был юный Димаш Кудайберген.

После основательной реконструкции с применением передовых технологий и стройматериалов возможности фольклорных коллективов и народных исполнителей намного расширятся. При этом внешний вид очага культуры сохранит первозданность, так как он включен в список исторических памятников области.

Поддержка спонсоров этим не ограничивается. Так, «Казхром», к которому относится АЗФ и который входит в структуру ERG, два года назад приобрел современное звуковое оборудование для областной филармонии им. Газизы Жубановой, которое сегодня позволяет площадке организовывать концерты мирового уровня.

– В этом году металлурги окажут спонсорскую помощь на начальном этапе строительства культурного центра имени Алии Молдагуловой – достойный подарок в честь векового юбилея героини. Уже определились с земельным участком на территории ВИСВО имени Талгата Бегельдинова. Министерство обороны дало согласие. Место выбрано не случайно – на проспекте Молдагуловой, как раз напротив ее мемориала. Проектно-сметная документация почти готова. Идея строительства впервые была озвучена в 2021 году, но ее осуществление постоянно откладывалось по разным причинам. Автор проекта – алматинский архитектор Сакен Нарынов, – продолжила рассказ руководитель управления.

Еще один пример поддержки: в 2023 году стало возможным капитально преобразить здание, которое занимала библио­тека им. Саги Жиенбаева. В этом ощутимую помощь оказал фонд «Самрук-Қазына», активно поддерживающий социальные проекты. Под одной крышей вместе с библиотекой размес­тили молодежный креативный центр, выполняя поручение Главы государства. Здесь созданы все условия для творчества юношей и девушек: имеются IT-центр, студия звукозаписи, фотостудия, комнаты для занятия анимацией, создания комиксов, зал казахской литературы, community room. По прошествии времени можно смело признать, что центр оправдал все вложения.

Попутно следует обратить внимание на такую проблему. Цель креативной индустрии – монетизация творчества, наличие финансовой подпитки стимулирует молодежь на дальнейшее развитие. Хорошую идею тормозит тот факт, что креативный центр открыт при библиотеке, которая имеет статус государственного учреждения, то есть он лишен возможности зарабатывать.

Да, библиотека может оказывать платные услуги, но в незначительных суммах, это далеко не тот масштаб, чтобы развернуть на полную мощность потенциал нового поколения, продвигать талантливые проекты, обеспечивать самоокупаемость. Перемес­тить библиотеку в другое место или предоставить отдельную площадку молодежному центру пока нет возможности.

– Для полноценной работы наших объектов бюджетных денег хватает, прежнего остаточного подхода к нам сейчас нет. Но все же помощь бизнеса никогда не будет лишней. К примеру, АО «CNPC-Актобемунайгаз» возвело в 2017 году дворец «Өнер орталығы» общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Сейчас он нуждается в ремонте, – отмечает Алтынай Юнисова.

На ее взгляд, бизнес, предприниматели могут помочь в осуществлении постановок, шоу, в организации гастролей, особенно в дальнее зарубежье. К примеру, на сегодня несколько приглашений из разных стран получили Казахский камерный хор, фольклорные ансамбли «Арайлы Ақтөбе», «Достық сазы», Казахский оркестр народных инструмен­тов областной филармонии. Это высокопрофессиональные творческие коллективы, но у них нет возможности в полной мере показать достижения актюбинцев и в целом Казахстана на разных сценах мира. Только благодаря поддерж­ке акимата области Камерный хор за последнее время дважды побывал в Корее, России, хотя, как уже сказано, мог бы посетить и другие страны.

– В этом году отмечается 350-летие Монке-би. Если найдутся желающие создать спектакль, посвященный этой исторической личности, мы готовы поддержать, но нужно оплатить труд сценариста, режиссера, художника, сценографа, костюмеров. Так же и в сельской глубинке, где объекты культуры появляются пропорционально численности населения. Если бы в развивающемся селе успешный предприниматель построил клуб или Дом культуры, мы бы взяли его на баланс. У нас есть такие примеры, и их должно быть больше. Надеемся, что после обращения Главы государства у бизнесменов проснутся патрио­тические чувства и они обратят свой взор в сторону культуры, – заключила руководитель управления.