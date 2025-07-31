В июле Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы с участием присяжных вынесен приговор в отношении жителя города, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что он незаконно переместил через таможенную границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке.

"Запрещённый груз прибыл под видом сыра «Cheddar» из Королевства Таиланд. Получатель планировал передать содержимое третьим лицам. Преступная деятельность была пресечена на стадии подготовки к сбыту благодаря скоординированным действиям сотрудников правоохранительных и таможенных органов", - говорится в сообщении.

Гособвинитель обосновал необходимость строгого наказания, с чем согласился суд, назначив 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.