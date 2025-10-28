Даже в строгих условиях воинской дисциплины и чёткого распорядка дня находится место для творчества. Яркий тому пример — рядовой Айдын Рахимов, военнослужащий воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК. Проходя службу, он создал анимационный фильм, в котором через мультфильм передаёт темы патриотизма и дружбы. Его работа приурочена ко Дню анимации, который отмечается 28 октября, и вдохновляет молодёжь, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Айдын, уроженец Акмолинской области, совмещает военную службу с созданием анимационных фильмов, через которые показывает настоящую жизнь солдат художественными средствами. Недавно он выпустил свой первый мультфильм о посещении военнослужащими музея «АЛЖИР». Работа уже получила положительные отклики зрителей.

Для Айдына анимация — не просто хобби, а средство воспитания патриотизма и духовных ценностей. Его сослуживцы помогают озвучивать персонажей и предлагают идеи, а командиры отмечают, что подобные инициативы укрепляют воинский дух и сплочённость коллектива.

«При создании мультфильма я старался максимально проработать визуальную часть, использовал современные программы для анимации и монтажа. Это позволило сделать работу более выразительной, реалистичной и современной. Но есть ещё моменты, которые хотелось бы доработать», — поделился Айдын.

Совмещать службу и творчество непросто, однако Айдын умело находит баланс. По его словам, воинский долг всегда на первом месте, но в свободное время он старается посвятить себя искусству.

Работа Айдына Рахимова — пример для молодёжи в преддверии Международного дня анимации. Он сумел объединить патриотизм и творчество, открыв новую грань военной службы.