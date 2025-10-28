Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм

Культура,Армия
81
Айман Аманжолова
корреспондент

Даже в строгих условиях воинской дисциплины и чёткого распорядка дня находится место для творчества. Яркий тому пример — рядовой Айдын Рахимов, военнослужащий воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК. Проходя службу, он создал анимационный фильм, в котором через мультфильм передаёт темы патриотизма и дружбы. Его работа приурочена ко Дню анимации, который отмечается 28 октября, и вдохновляет молодёжь, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Айдын, уроженец Акмолинской области, совмещает военную службу с созданием анимационных фильмов, через которые показывает настоящую жизнь солдат художественными средствами. Недавно он выпустил свой первый мультфильм о посещении военнослужащими музея «АЛЖИР». Работа уже получила положительные отклики зрителей.

Для Айдына анимация — не просто хобби, а средство воспитания патриотизма и духовных ценностей. Его сослуживцы помогают озвучивать персонажей и предлагают идеи, а командиры отмечают, что подобные инициативы укрепляют воинский дух и сплочённость коллектива.

«При создании мультфильма я старался максимально проработать визуальную часть, использовал современные программы для анимации и монтажа. Это позволило сделать работу более выразительной, реалистичной и современной. Но есть ещё моменты, которые хотелось бы доработать», — поделился Айдын.

Совмещать службу и творчество непросто, однако Айдын умело находит баланс. По его словам, воинский долг всегда на первом месте, но в свободное время он старается посвятить себя искусству.

Работа Айдына Рахимова — пример для молодёжи в преддверии Международного дня анимации. Он сумел объединить патриотизм и творчество, открыв новую грань военной службы.

#Нацгвардия #мультфильм

Популярное

Все
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Маск запустил Grokipedia
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
В США выбрали рождественскую елку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Ба…
В столице представили шедевры прикладного искусства Китая
Стали известны победители республиканского конкурса «Елім д…
Аида Балаева поздравила работников библиотечной сферы с про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]