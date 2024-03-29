Международный форум Астана и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках участия президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана (AIF) и BFA подписали меморандум о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира.

«AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году 23-й по счету Боаоский азиатский форум прошел под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя. Глава нашего государства выразил уверенность, что Азия, реализуя свои экономические, технологические и культурные преимущества, может сыграть решающую роль в определении будущей картины мира.

В этом контексте он отметил практическую перспективу таких важных международных диалоговых площадок, как Боаоский азиатский форум и Международный форум Астана (AIF). Президент пригласил гостей БАФ принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.