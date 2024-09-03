Всадники из 7 стран соревнуются в марафоне в СКО

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

По информации Ассоциации национальных видов спорта, маршрут проходит от поселения Ботай в Айыртауском районе СКО до Астаны и составляет 500 километров. В соревнованиях примут участие 8 зарубежных и 9 казахстанских команд.

Секретарь партии Amanat Ержан Жылкыбаев на церемонии открытия марафона-байге зачитал поздравительное письмо от председателя Мажилиса, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова.

В письме говорится:«Праздник кочевников на просторах Великой степи начинается с этого марафона-байге «Ұлы дала жорығы».

В соревновании принимают участие команды из ЮАР, Ирана, Турции, Кыргызстана, России (Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана) и Венгрии. Честь страны защищают команды из Мангистауской области (две команды), области Жетысу, города Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Впервые в этом соревновании участвуют две команды девушек из Казахстана: команда «Суын» из Мангистауской области и команда «Томирис» из Акмолинской области. Девушки из Акмолинской области уже имеют опыт участия в республиканских марафонах-байге.

Организаторы международного марафона-байге «Ұлы дала жорығы» уделили особое внимание казахским породам лошадей.

В соревнованиях участвуют породы Адай, Найман, Көшім, Әулие ата, Костанай и Жетысу.

Президент Ассоциации национального спорта Исламбек Салжанов в своем выступлении отметил важность того, что марафон-байге начинается именно с Ботая, который является колыбелью цивилизации.

«Ботай – это место, где впервые приручили лошадь, и поэтому это историческое место важно для всех участников», – сказал он.

Международный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» стал началом масшабного спортивного события.

Стоит отметить, что республиканская федерация конного спорта JORYQ входит в состав Ассоциации национального спорта Казахстана. В нее также входят федерации «Көкпар», «Бәйге», «Стрельба из традиционного лука», «Теңге ілу», «Аударыспақ», «Жамбы ату», «Құсбегілік» и «Асық ату».

Напомним, с 8-13 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2000 спортсменов из 89 стран. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Также ранее стало известно, что в рамках подготовки в акимате города были вручили сертификаты компаниям, гостиницам и предпринимателям, подтверждающие их готовность к приему участников и гостей международного спортивного события.