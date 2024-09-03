Международный марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО

Спорт , Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В скачках по степи принимают участие 10 иностранных и 9 казахстанских команд, которые должны преодолеть дистанцию в 500 км

Фото: пресс-служба МКИ РК

В селе Лобаново стартовал международный марафон «Ұлы Дала жорығы», проводимый перед началом V Всемирной игры кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Марафон предполагает скачки по степи, которые начнутся с поселения Ботай в Северном Казахстане и закончатся в Астане. В этом уникальном событии принимают участие 10 иностранных и 9 казахстанских команд, которые должны преодолеть дистанцию в 500 километров.

Мероприятие представляет собой уникальную возможность продемонстрировать зарубежным участникам современную модель кочевой цивилизации и продвигать казахскую культуру. Основная цель марафона-байге «Ұлы Дала жорығы» — возрождение забытых пород лошадей. В соревнованиях участвуют карачаевские, кабардинские, арабские, татарские, башкирские, новокиргизские породы, отметили в Минкультуры.

Одним из ключевых мероприятий марафона стала передвижная выставка «Ботай - культура Великой Степи». Участники и гости марафона познакомились с культурой Ботай, которая представлена ценными историческими экспонатами эпохи энеолита.

Эта выставка не случайно заняла важное место в программе мероприятия, ведь 44 года назад археологи сделали сенсационное открытие на территории Северного Казахстана: здесь были найдены свидетельства того, что именно на этой земле впервые одомашнили дикую лошадь, подчеркнули в министерстве.

 

#марафон #байга #старт #скачки #Ұлы дала жорығы

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