Милад Карими стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Спорт
10

Первым стал Егор Шарамков из Беларуси

Фото: НОК РК

Милад Карими показал второй результат в вольных упражнениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК.

В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место.

Первым стал Егор Шарамков (Беларусь) - 14.533. Третьим финишировал Казуки Минами (Япония) - 14.200.

Также сегодня, 7 марта, состоялся финал в упражнениях на параллельных брусьях. Казахстанец Дмитрий Патанин стал седьмым (13.166).

Добавим, что впереди у нашей сборной ещё несколько финалов. Милад Карими и Дияс Тойшыбек выступят в упражнениях на перекладине, а Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов - в упражнениях на коне.

#Спорт #медаль #гимнастика #Милад Карими

