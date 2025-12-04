Десятиклассница гимназии № 3 для одаренных детей Аружан Джартыбаева адаптировала африканскую технологию для условий Павлодара. Девушка несколько месяцев работала над своей идеей, в итоге заняла третье место на областном конкурсе научных проектов. Аружан предлагает использовать опыт Кении для эффективного и недорогого озеленения Казахстана – ее научный интерес был прикован к технологии Seedball, которая уже спасла миллионы гектаров в Африке.

– Я видела информацию, что в 2025 году по программе «Таза Қазақстан» в нашей стране высадили два миллио­на деревьев, цель – посадить два миллиарда деревьев до 2027 года. Как достичь этой цифры эффективнее? Уверена, что нам поможет инновационная технология для восстановления земель Seedball, девиз которой Just Throw and Grow, то есть буквально «Брось и выращивай», – считает Аружан.

Суть этой технологии в том, что семена деревьев смешивают с глиной, компостом и питательными веществами, а затем скатывают в капсулы и просто бросают на землю. Никакой подготовки почвы не проводят – глина защищает семена от птиц и вредителей, а когда приходит дождь – капсула распадается, и влага активирует прорастание.

По словам Аружан, в Кении с помощью этой технологии уже высадили более 60 млн деревьев. Аружан изучила, насколько Seedball применима для восстановления деградирующих земель Казахстана. Для эксперимента она использовала три вида капсул. В одну – базовую из желатина, древесного угля и глины – поместила семена липы. Второй вид капсул содержал синтетический фитогормон гетероауксин, третий – самый распространенный биостимулятор роста растений «Корневин». Девяносто капсул были протестированы на черноземе, садовой земле и песке.

– Лучший результат показала капсула с гетероауксином на черноземе, всхожесть составила от 70 до 80 процентов, а первые всходы появились уже на 11–12-й день. При этом на песчаной почве всхожесть была ниже – всего 30 процентов, но это говорит лишь о том, что для регионов с песчаной почвой необходимо подбирать другой вид дерева и оптимизировать состав капсул, – расска­зывает школьница.

Проведя расчеты, девушка пришла к выводу – такой подход более чем в 40 раз экономичнее, поскольку традиционная посадка одного саженца обходится минимум в 1,5 тыс. тенге, а капсула Seedball – всего в 37 тенге.

Аружан Джартыбаева предлагает уже весной протестировать 500 капсул на различных участках – для этого шага юный ученый сейчас ищет спонсора. Затем необходимо посадить 10 тыс. капсул в рамках проекта «Зеленый школьный двор» и акции «Посади дерево за одну минуту» в разных регионах. А дальше технологию можно еще более массово внед­рить в систему озеленения Казахстана.