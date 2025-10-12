В рамках XII Гражданского форума Казахстана министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела онлайн-встречу с представителями общественных и неправительственных организаций, работающих в сфере образования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

В мероприятии приняли участие президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова, а также более 170 представителей НПО, действующих в сфере образования, инклюзии и защиты прав детей, и руководители комитетов и департаментов министерства.

Жулдыз Сулейменова выразила готовность к открытому диалогу и отметила, что успешная реализация инициатив в сфере защиты, обучения и воспитания детей напрямую зависит от совместных действий государственных органов и общественных организаций.

«Защита прав и обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений государственной политики нашей страны. Объединяя усилия, мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок получает качественное образование и растет в безопасной, комфортной среде. Профилактика различных угроз, проведение воспитательных мероприятий и стимулирование активного участия родителей и общества — важные составляющие нашей стратегии», — подчеркнула министр.

Министр добавила, что при поддержке Главы государства ведется системная работа по повышению качества образования, созданию единой воспитательной экосистемы, повышению статуса педагогов, модернизации инфраструктуры, развитию инклюзивного образования и обеспечению безопасности детей.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов — от дошкольного воспитания до дополнительного образования и формирования инклюзивной среды. Среди предложений — совершенствование образовательного процесса в частных школах, пилотное внедрение системы ваучерного финансирования в детских садах, увеличение квот для детей из малообеспеченных семей в специализированных школах, развитие инклюзивного образования, поддержка педагогов-психологов, улучшение школьной инфраструктуры, профилактика буллинга, поддержка детей-сирот и подготовка конкурентоспособных кадров.

В ходе дискуссии Еркин Тикенов, член Общественного совета АО «Kazakh Tourism», предложил усилить сотрудничество в области цифровизации и межведомственного взаимодействия в сфере инклюзивного образования. Представитель Ассоциации педагогов дополнительного образования Асель Темирханова обратила внимание на различие в объемах подушевого финансирования в регионах. Представитель Мангистауской области Надежда Вадодария предложила разработать единые методические подходы для педагогов инклюзивного образования. Председатель ОФ «Нурлы аналар» Арай Сайдалина выступила с инициативой внедрить специальные SIM-карты для детей в целях защиты от нежелательного контента. Марина Лаптева, представитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания, предложила разработать единую расчетную формулу для организации школьного питания. Руководитель Костанайского общественного объединения матерей детей с инвалидностью «Радуга» Наталья Колоскова подняла проблему обучения детей на дому.

Министр внимательно выслушала всех и поручила руководителям профильных подразделений проработать поступившие предложения. Часть вопросов она взяла под личный контроль. Также Сулейменова отметила, что в ходе рабочих поездок по регионам планирует лично встречаться с гражданами, поднимающими актуальные темы.

В завершение встречи министр призвала представителей гражданского общества активно участвовать в работе Общественного совета при министерстве и совместно реализовывать конкретные инициативы.