На втором заседании Комиссии по Конституционной реформе министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев представил ряд ключевых изменений в Основной закон. Данные изменения были выработаны с учетом предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Изменения предлагается внести в разделы и статьи Конституции, регламентирующие отдельные функции Правительства, Конституционного суда, органов прокуратуры и судебной власти, правозащитные механизмы, местное самоуправление, принципы установления специального правового режимана отдельных территориях, а также порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Отдельный блок поправок затронет деятельность будущего однопалатного Парламента – Курултая. В частности, регламентируется порядок назначения председателя, формирования его депутатского корпуса и иные процедурные моменты.

По словам Ерлана Сарсембаева, учитывая важность порядка внесения изменений и дополнений в Конституцию, предлагается выделить соответствующие регламентирующие нормы в отдельный раздел.

В рамках изменения регламентации функций Правительства предлагается исключить утверждение госпрограмм, а также полномочия в отношении государственных комитетов. В частности, руководство их деятельностью, отмену и приостановление действия их актов.

«Согласно новой системе государственного планирования госпрограммы не являются документами данной системы. Такие программы будут разрабатываться и утверждаться по мере необходимости», – отметил министр юстиции.

Ерлан Сарсембаев также напомнил, что введение в Казахстане с 2021 года специализированных административных судов стало важным шагом в укреплении принципа верховенства права и обеспечении реального баланса между государством и гражданином.

«В той связи в соответствующей статье Конституциипредлагается прямо указать, что судебная власть осуществляется посредством административного судопроизводства. Это придаст административным судам конституционно-правовой статус, повысит гарантии защиты прав граждан в публично-правовых спорах и укрепит доверие общества к судебной власти», – подчеркнул министр.

В целом, по словам Ерлана Сарсембаева, предлагаемые к внесению изменения усилят эффективность государственной системы, которая будет зависеть исключительно от качества институтов публичной власти, а не от персоналий.