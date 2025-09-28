25–26 сентября в Брюсселе состоялся третий министерский круглый стол по вопросам подготовки проекта «Камбаратинская гидроэлектростанция-1 (ГЭС-1)», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

В работе круглого стола приняли участие министры энергетики Ерлан Аккенженов (Казахстан), Таалайбек Ибраев (Кыргызская Республика) и Джурабек Мирзамахмудов (Узбекистан), а также представители министерств финансов и водных ресурсов трёх стран.

Участники обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта «Камбаратинская ГЭС-1» мощностью 1860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно правительствами трех стран.

Участники обсудили достигнутый прогресс, включая проект технико-экономического обоснования и предварительную документацию по оценке воздействия на окружающую и социальную среду. Стороны обсудили предстоящие консультации с заинтересованными сторонами на местном, национальном и трансграничном уровнях, проведение которых запланировано на октябрь–ноябрь 2025 года.

Отдельно были затронуты аспекты, касающиеся механизмов совместной реализации проекта, финансовых потребностей проекта и возможностей привлечения дополнительных средств, в том числе в виде финансирования со стороны международных финансовых институтов и партнёров по развитию.

Также на полях круглого стола делегация Казахстана провела ряд двусторонних переговоров касательно обсуждения условий и возможности привлечения финансирования проекта с Международными финансовыми организациями - членами Комитета доноров проекта. Состоялись встречи с представителями Европейского совета, Всемирного банка, ЕБРР, АБИИ, АБР, фондом OPEC и другими.

Круглый стол был организован при содействии Всемирного банка, который оказывает техническую поддержку в подготовке проекта «Камбаратинская ГЭС-1».