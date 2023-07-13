Минобороны прокомментировало скандал вокруг АО "Әскери құрылыс"

В ведомстве заявили, что должностные лица министерства к хищениям так называемого ОПГ не причастны.

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Министерство обороны Казахстана опубликовало официальное сообщение касательно досудебного расследования в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Е. Тажиденова и других, сообщает Kazpravda.kz.

"По результатам досудебного расследования, проведенного Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, установлено, что должностные лица Министерства обороны к хищениям так называемого ОПГ не причастны", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.

"В целях исключения любых коррупционных фактов Министерство обороны приняло ряд строжайших мер: полная смена руководства АО "Әскери құрылыс", усиление контроля за деятельностью подведомственной организации в целом", - подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что данные противоправные действия были совершены должностными лицами акционерного общества в период с 2019 по 2020 год.

"Оперативное информирование и следственные мероприятия по всем нарушениям инициированы нынешним руководством Министерства обороны РК в рамках реализации программы по борьбе с коррупционными преступлениями. С начала 2022 года проводится работа по реформированию деятельности АО "Әскери құрылыс" и погашению кредиторской задолженности. На сегодня больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года в обязательном порядке", - заключили в Минобороны.

Напомним, вчера, 12 июля, Агентство РК по противодействию коррупции проинформировало о завершении досудебного расследования в отношении руководства АО "Әскери құрылыс", подозреваемого в хищении почти 600 млн бюджетных тенге.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что военное ведомство задолжало предпринимателям по всему Казахстану более полутора миллиардов тенге.

В Астане был арестован бывший финансовый директор ТОО "Әскери кұрылыс Астана" Олжас Бекмуханбет. Уголовное дело напрямую связанно с деятельностью этой компании, которая является "дочкой" акционерного общества "Әскери кұрылыс" и подотчетно Министерству обороны как единственному акционеру. Именно через эти организации выделяются огромные суммы из военного бюджета на проведение строительных работ и закуп товаров исключительно для нужд военных.

В связи с системными хищениями и высокими коррупционными рисками Антикоррупционная служба вносила предложение президенту Касым-Жомарту Токаеву о ликвидации ТОО "Әскери кұрылыс Астана" и АО "Әскери кұрылыс". Но эти организации, подотчетные Министерству обороны, задолжали предпринимателям огромные суммы за уже выполненные работы по утверждённым и давно подписанным актам.

Как стало известно, общая сумма задолженности ТОО "Әскери Құрылыс Астана" превышает 1,6 млрд тенге. Свыше ста (на тот момент) предпринимателей со всех областей Казахстана не могут добиться оплаты за оказанные услуги и поставленные в адрес этой компании товары.

После решительного намерения директоров обманутых предприятий накануне Дня независимости РК (16 декабря 2021 года) провести мирный митинг возле здания Министерства обороны экс-руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Мурат Бектанов не стал разговаривать с ними лично, а отправил разбираться своих заместителей – генералов Таласова и Тортаева.

В 2022 году, не доверяя очередным обещаниям, ранее звучавшим из уст Мухамеджана Таласова, Бауржана Тортаева, бизнесмены обратились с ещё одним письмом к новому руководителю оборонного ведомства Руслану Жаксылыкову и попросили его взять на личный контроль этот вопрос.

Отметим, это уже не первый комментарий Министерства обороны РК по этому скандалу. В марте этого года в Минобороны рассказали, как решаются вопросы с кредиторами АО "Әскери құрылыс".