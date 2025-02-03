Минздрав обновит список лекарств для амбулаторного лечения

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Опубликован проект приказа, который предусматривает изменения в перечень лекарственных средств и медизделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Публичное обсуждение документа продлится до 14 февраля. Ряд лекарств будет исключен из списка, вместе с тем документ предусматривает расширение доступа к лекарствам для пациентов с другими хроническими заболеваниями, влияющими на смертность и продолжительность жизни.

«Сэкономленные в результате актуализации перечня средства направят на обеспечение лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями, которые могут приводить к серьёзным последствиям и представляют значительную финансовую нагрузку для них и их семей. Таким образом, в обновлённом перечне останутся препараты против хронических заболеваний, требующих длительного и более дорогостоящего лечения», – говорят в ведомстве.

Для работы над списоком была  создана рабочая группа с участием профильных специалистов, клинических фармакологов и научных институтов. Ознакомиться с документом можно здесь.

#медицина #Минздрав #список #лекарства

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