фото Игоря Бургандинова

Продолжить объединение усилий

В Астане завершился очередной, уже восьмой по счету Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В течение двух дней, 17 и 18 сентября, делегаты из 60 стран мира, представители различных культур и цивилизаций, эксперты и ученые обсуждали на площадке конгресса самые важные вопросы глобальной повестки дня, ключевой из которых – как обеспечить человечеству мирное и процветающее будущее.

– Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала итоговая декларация съез­да, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное – духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на закрытии съезда.

Он подчеркнул, что подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.

– Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества, – отметил Глава государства.

В рамках съезда обсуждения велись на разных уровнях и площадках: на пленарном и секционных заседаниях, в ходе специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров. Как отметил Президент, в ходе дискуссий высказано много ценных идей и предложений. Религиозные лидеры и другие спикеры решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмот­рели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание, акцентировал Касым-Жомарт Токаев, было уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей.

– В своем выступлении на открытии съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию, – заявил Президент.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, в эпоху коренных изменений в мире именно религиозные лидеры должны нести человечеству свет нравственных ориентиров и гуманистических ценностей.

– За два дня вы пришли к общему пониманию дальнейшей повестки и ключевых направлений работы съезда, которые были изложены в совместной итоговой декларации. Призываю всех участников форума, включая послов доброй воли, активно продвигать идеи этой декларации. Полностью поддерживаю ваши рекомендации секретариату съезда о разработке документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями, а также универсальных принципов ответственного использования искусственного интеллекта с позиций духовности и гуманизма, – сказал он.

Особо Президент отметил сессию, организованную в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН. Он указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.

– Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Цент­ральной Азии в этом вопросе, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Состоявшийся Форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка, – добавил он.

Казахстан, как заверил Глава государства, всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния съезда как глобальной диалоговой площадки.

Он сообщил, что будет продолжено расширение партнерской сети секретариата съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется также проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей съезда.

– Мир – наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете не­устанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша нынешняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть, – подытожил Президент.

Астанинская декларация

Текст итоговой декларации VIII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий на завершающей сессии зачитал префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого престола Джордж Джейкоб Кувакад.

В документе духовные иерархи выразили приверженность углублению межрелигиозного и межкультурного диалога как важного инструмента в усилиях, направленных на достижение мира, социальной стабильности и глобального сотрудничества. Призвали национальные правительства, международные организации, политиков, экспертов и всех людей доброй воли активно продвигать межкультурный и межрелигиозный диалог как основу единства человечества, поощрять терпимость, уважение прав человека, инклюзивность и мирное сосуществование, отвергая язык ненависти и насилия ради укрепления мира и взаимопонимания между народами и государствами.

«В условиях усиления конфликт­ности и геополитического противостояния именно диалог открывает путь к миру и развитию – основе для выживания человечества», – говорится в декларации.

Отдельно в документе отмечена важность защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. В том числе в декларации зафиксировано поручение участников съезда секретариату: разработать документ «Роль веры в борьбе с климатическими изменениями» с целью его представления на международных климатических форумах.

Также религиозные лидеры призвали к ответственному использованию новых технологий, включая цифровые технологии, искусственный интеллект и био­инженерию, и рекомендовали изучить возможность разработки свода универсальных принципов ответственного использования ИИ с точки зрения духовно-нравственных ценностей, о чем говорил в своем выступлении на открытии съезда Президент Казахстана.

Поддержан в декларации и призыв Касым-Жомарта Токаева о формировании нового глобального движения за мир и подчеркнуто намерение активизировать международный диалог по продвижению целей этой инициативы, в том числе через организацию серии международных мероприятий в парт­нерстве с другими глобальными и региональными платформами для поиска эффективных путей продвижения культуры мира и согласия. Предлагается также активно продвигать и реализовывать идеи и цели съезда на площадках ООН и других международных форумах.

«Мы призываем международное сообщество и Генеральную Ассамблею ООН признать важную роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который на протяжении более 20 лет активно продвигает диалог и согласие между религиями, способствует укреплению мира и гармонии. Съезд внес значительный вклад в формирование глобального межрелигиозного диалога и духовной дипломатии на основе взаимного уважения и сотрудничества», – говорится в декларации.

Секретариату съезда поручено разработать Дорожную карту по продвижению и реализации Астанинской декларации за мир-2025, а также рекомендовано создать Международный онлайн-центр духовных знаний с электронной библиотекой текстов и материалов съездов.

Участники VIII съезда подтвердили признание Казахстана как авторитетного и глобального цент­ра межкультурного, межрелигиозного и межконфес­сионального диалога и выразили намерение провести следующую, уже девятую по счету встречу также в Астане, в 2028 году.

Как сообщалось, декларация будет распространена в качестве официального документа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Синергия во имя будущего

На завершающей сессии съез­да также выступили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заместитель Верховного имама университета «Аль-Азхара» Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни и главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф.

Патриарх Кирилл выразил удовлетворение как самим фактом проведения такого значимого собрания, так и теми результатами, которые были достигнуты. Он поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева и всех организаторов мероприятия за прекрасную подготовку и гостеприимство.

– Мы действительно обрели глобальную межрелигиозную платформу, группу людей, заинтересованных в том, чтобы трудиться вместе во имя мира и процветания. Думаю, что в совокупности с другими, тоже значительными и важными площадками мы можем активно участвовать в решении, или в подготовке решений, или в изучении проблем, которые сегодня стоят на повестке дня всего рода человеческого. Очень важно, что религиозные лидеры, руководители, принадлежащие к разным религиям и исповеданиям, сегодня трудились рука об руку как одна семья, что свидетельствует о близости наших позиций, – отметил глава Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что общие цели, которые сегодня стоят перед всеми нами, несомненно, служат стимулом для дальнейшего развития нашей совместной работы.

Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни от имени университета Аль-Азхар пожелал съезду стать реальным шагом на пути к счастью человечества, установления прочного мира и сосуществования.

– Высоко оцениваю искренние усилия Казахстана в деле укрепления ценностей мира и согласия между людьми, тех ценностей, потребность в которых особенно возросла в условиях, когда мир раздирают проблемы в сфере безопасности, экономики, политики, социума, – отметил заместитель Верховного имама Аль-Азхара. – Участие Аль-Азхара в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий исходит из нашей глубокой убежденности в важности диалога как наиболее верного пути для установления права каждого человека на достойную и свободную жизнь.

Спикер также отметил, что тема нынешнего съезда – «Синергия во имя будущего» – является мощным призывом для каждого верующего, вне зависимости от религии, напоминая, что все люди несут общую ответственность за мир и человечество и что только совместными усилиями можно обеспечить безопасность и процветание.

Главный сефардский раввин Израиля поблагодарил Казахстан за проведение съезда, подчеркнув исключительно важную роль этого собрания с точки зрения демонстрации готовности к диа­логу и сотрудничеству представителей самых разных религий и культур.

В своей завершающей речи Давид Йосеф призвал всех к миру. Он подчеркнул, что духовные лидеры, которые на полях съезда говорили о важности прекращения конфликтов, недопустимости насилия, важности мира и бе­зопасности, и после завершения мероприятия должны нести эти месседжи и ценности своей пастве, сообществам, государствам. Все люди доброй воли хотят мира, и необходимо вместе работать над тем, чтобы его установить.

Вклад в устойчивое развитие

Работа съезда между тем не ограничивалась только большими пленарными заседаниями. Важной частью программы мероприятия стали тематические секции, на которых представители духовенства вместе с экспертами, учеными, общественными деятелями, представителями международных организаций обсуждали роль религии в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня.

Значимая роль религии отчетливо прослеживается и в достижении Целей устойчивого развития. Об этом говорили делегаты съезда на секционном заседании «Религии как фактор устойчивого развития мира».

Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Берик Арын отметил: межконфессиональный диалог – это не просто идея, духовные устремления должны быть реализованы на практике. В этой связи спикер напомнил месседж Президента Касым-Жомарта Токаева, который на открытии форума подчеркнул, что религиозные деятели вдохновляют и наставляют людей на благие дела и проявление сострадания к нуждающимся. Религиозные общины реализуют гуманитарные миссии, открывают школы и больницы, поддерживают уязвимые группы, продвигают климатическую повестку. Все это – вклад в реализацию Целей устойчивого развития.

– Мы говорим о значительном потенциале религии, который может и должен быть разумно применен для общего блага, – подчеркнул Берик Арын.

Советник – специальный представитель Президента РК по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова предложила прийти к пониманию: что же такое устойчивое развитие?

– Оно предполагает взаимо­связь трех «слонов» – экономики, социума и экологии. Важно понять, как мы можем жить сегодня, не толкая человечество на поиск компромиссов, но не забывая, что будущие поколения должны получить сполна для своего дальнейшего развития, – подчеркнула спикер.

Еще одно секционное заседание было посвящено теме «Вера против экстремизма: миротворческий потенциал религий».

Как отмечали спикеры, сложно отрицать, что на фоне нестабильности, эскалации международных конфликтов и усиления идеологической конфронтации миротворческая роль религий приобретает все большее значение. Духовные традиции, основанные на ценностях мира, сострадания и справедливости, предлагают мощные инструменты для примирения, предотвращения насилия и укрепления диалога на самых разных уровнях.

Исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев модератор Мохаммед Эльсаноуси подчеркнул, что важно понять, каким именно образом религиозные лидеры и общины могут эффективно противостоять экстремизму, содействовать мирному урегулированию конфликтов, укреплять глобальную солидарность и взаи­мопонимание.

– Роль религиозных лидеров критически важна на этом непростом пути. Но пока она не раскрыта полностью, не используется во всю мощь своего потенциала, а потому мы должны активировать механизмы, которые позволили бы вывести роль религии и традиций на более высокий уровень, – подчеркнул Мохаммед Эльсаноуси.

Заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсуф аль-Дубей также согласился с тем, что мировые религиозные лидеры могут и должны прилагать усилия для уменьшения эскалаций конфликтов.

Также спикеры сессии обсудили вопросы миротворческого потенциала духовной дипломатии в конфликтных и кризисных ситуациях, проблемы, связанные с распространением религиозных экстремистских идеологий, а также роль религиозных объединений и международных организаций в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Разные, но единые

На панельной встрече «Роль религий в консолидации человечества в XXI веке» красной нитью проходила мысль о необходимости сохранения единства, согласия и взаимопонимания между всеми людьми, вне зависимости от того, к какой культуре и религии они принадлежат.

Глава министерства по делам вакуфов Усама Аль-Азхари из Египта отметил, что и священный Коран, и Библия, и другие сакральные тексты содержат в себе заповеди, которые подчеркивают ценность человеческой жизни. Все это говорит о том, что любой вред человечеству противоречит установкам мировых и традиционных религий.

Участники обсуждения неизменно акцентировали внимание на вопросах гуманности, единства, уважения людей. Так, например, генеральный директор Исламского исследовательского института (Пакистан) Мухаммад Зия-Уль-Хак и епископ Англиканской церкви, президент Совета церквей Малайзии Дональд Джут подчеркивали: несмотря на все различия, этнические или конфессиональные, все мы – единое человечество. И всякая вера учит любви, а значит, религия не может разобщать народы. Напротив, она должна служить мостом к диалогу и сотрудничеству.

– Я давно изучаю вопросы, связанные с религией. Скажу, что благодаря таким встречам, как этот съезд, у нас есть возможность не просто обсуждать имеющиеся вопросы, но и делать конкретные шаги к их решению, – отметил со своей стороны президент организации FOREF Europe Ян Фигель.

Еще одно секционное обсуж­дение в рамках съезда было посвящено весьма актуальной теме – «Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта». Здесь участники дискуссии говорили и о рисках, и о возможностях, которые открывают технологии, подняли актуальный вопрос: как не поддаться манипуляциям электронных ресурсов.

– Настоящая вера не может быть создана машиной, а реальная связь измеряется не количеством лайков, а любовью и присутствием. Религиозные лидеры и духовные наставники играют важную роль в том, чтобы помогать людям находить верный путь. Главный вопрос, который волнует нас сейчас: что произойдет с духовностью в высокотехнологичном мире? Призвание священнослужителей вести прихожан к более глубокому познанию бытия, напоминать нам: несмотря на цифровой прогресс, мы все еще люди с чувствами. Благодаря современным ресурсам у верующих есть шанс слушать лекции, проповеди в онлайн-режиме. Да, это успех, но здесь есть и риск стать зависимыми от экранов, контента, написанного алгоритмами. Технологии должны вести к самопознанию, а не отвлекать от него, – подчеркнул, в частности, государственный и политический деятель, бывший президент Северной Македонии Георге Иванов.

Управляющий директор по искусственному интеллекту АО «Национальные информационные технологии» Алексей Самойлов отметил, что цифровые алгоритмы не заменят человеческую совесть, эмпатию. Да, технологии могут быть помощниками, но выбор и приверженность духовным ориентирам всегда остаются за человеком.

...В рамках съезда также прошло экспертное обсуждение на тему «Межкультурный и межрелигиозный диалог сегодня», ставшее результатом интеграции научного подхода в духовную дипломатию. Представители академических кругов, научно-экспертного сообщества, религиозных объединений и другие заинтересованные стороны выступили с предложениями по преодолению глобальных вызовов. Как было отмечено участниками, такая синергия улучшит дипломатические усилия и будет способствовать более справедливому и устойчивому миру.