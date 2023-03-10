Могут ли упростить получение шенгенской визы для казахстанцев, рассказали в МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

"На данном этапе вопрос обстоит таким образом, что у нас существует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В этом соглашении, в одной из статей, говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима с тем, чтобы содействовать контактам между людьми и обменам поездками. В настоящее время внутренние дискуссии в рамках европейских структур по этой теме продолжаются. Мы эти дискуссии, естественно, поддерживаем и поддерживаем дискуссии с европейскими коллегами с тем, чтобы мы смогли-таки начать такие переговоры с Европейским союзом об облегчении визового режима", – отметил на брифинге в СЦК Роман Василенко.

Министерство иностранных дел РК надеется на скорейшее начало переговоров с ЕС об облегчении визового режима для казахстанцев.

"Это подразумевает сокращение стоимости шенгенской визы для казахстанских граждан, сокращение количества документов, которые необходимы для получения такой визы. Как известно, европейская сторона в некоторых случаях (от страны к стране по-разному выглядит ситуация) запрашивает достаточно большое количество документов, и многим нашим гражданам достаточно сложно собрать все эти документы для оформления виз", – перечислил замглавы МИД РК, добавив, что также речь будет идти о сокращении сроков рассмотрения виз.

Он напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в 2017 году, однако потом на 2 года этот режим приостанавливался из-за пандемии COVID-19, и уже с января 2022 года он возобновлен.

"Мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров казахстанских представителей с представителями европейской стороны", – акцентировал вице-министр.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию о якобы усложнении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев.

В представительстве ЕС в РК, в свою очередь, заявили, что существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта 2023 года нет, и Европейский Союз не вносил Казахстан в черный список.