Молодёжь и государственная служба: обсуждены новые возможности для нового поколения

Сегодня председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай провёл встречу с активной молодёжью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В открытом и неформальном формате участники обсудили вопросы привлечения молодых специалистов на государственную службу, эффективного взаимодействия с новым поколением кадров, а также продвижения патриотических ценностей.

Председатель Агентства рассказал о новых возможностях поступления на государственную службу. По его словам, развитие сферы строится на принципах открытости, справедливости и патриотизма в соответствии с идеей «Справедливого Казахстана» и принципом «Адал азамат». Сегодня создаются реальные условия для прихода молодёжи в систему государственного управления.

«Государственная служба должна быть пространством возможностей, где энергия молодежи соединяется с ответственностью перед обществом», - отметил Дархан Жазықбай.

В частности, выпускники вузов с GPA выше 3,33 могут трудоустроиться на низовые должности районного и сельского уровней без прохождения конкурса. По данному механизму уже приняты 788 молодых специалистов по всей республике.

Участникам также была представлена информация об эффективном социальном лифте для талантливой молодёжи - Президентском молодёжном кадровом резерве. В рамках этого проекта отобрано 450 человек, из которых 77% уже работают в системе государственного управления. Продолжается и формирование Регионального кадрового резерва: сегодня в нём состоят 544 человека, из них 283 уже трудоустроены в местные исполнительные органы.

Дархан Жазықбай отметил, что цифровая система отбора на государственную службу позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить прозрачность конкурсных процедур. Благодаря новой модели кандидаты могут участвовать в конкурсах в любое время и из любой точки мира, а сроки заполнения вакансий сокращены до 5–7 рабочих дней.

В ходе встречи советник председателя Сената Парламента РК, член Президентского молодёжного кадрового резерва Динара Садвакасова и руководитель секретариата Национального центра по правам человека РК, член ПМКР Мерей Рамазан рассказали о карьерных возможностях для молодёжи и призвали вносить вклад в развитие страны.

В завершение участники задали вопросы и обменялись мнениями. Подобные встречи по привлечению молодых кадров на государственную службу продолжатся и в регионах.

Популярное

Все
Когда в ауле не хватает девушек...
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Құлагер казахского кино
Создается технопарк
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Информативно и безболезненно
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Все внимание – ветеранам
Ранняя диагностика спасает жизни
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Инновации в медобразовании
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
С учетом современных градостроительных тенденций
Символ гражданского согласия
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Развитие села и роль сельских акимов обсудили в Уральске
Председатель АДГС с рабочим визитом посетил Актюбинскую обл…
Кадры на госслужбу будут отбирать в цифровом формате
Первое заседание общественного совета при АДГС прошло в Аст…

