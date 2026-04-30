Молодёжь и государственная служба: обсуждены новые возможности для нового поколения

Сегодня председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай провёл встречу с активной молодёжью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: АДГС

В открытом и неформальном формате участники обсудили вопросы привлечения молодых специалистов на государственную службу, эффективного взаимодействия с новым поколением кадров, а также продвижения патриотических ценностей.

Председатель Агентства рассказал о новых возможностях поступления на государственную службу. По его словам, развитие сферы строится на принципах открытости, справедливости и патриотизма в соответствии с идеей «Справедливого Казахстана» и принципом «Адал азамат». Сегодня создаются реальные условия для прихода молодёжи в систему государственного управления.

«Государственная служба должна быть пространством возможностей, где энергия молодежи соединяется с ответственностью перед обществом», - отметил Дархан Жазықбай.

В частности, выпускники вузов с GPA выше 3,33 могут трудоустроиться на низовые должности районного и сельского уровней без прохождения конкурса. По данному механизму уже приняты 788 молодых специалистов по всей республике.

Участникам также была представлена информация об эффективном социальном лифте для талантливой молодёжи - Президентском молодёжном кадровом резерве. В рамках этого проекта отобрано 450 человек, из которых 77% уже работают в системе государственного управления. Продолжается и формирование Регионального кадрового резерва: сегодня в нём состоят 544 человека, из них 283 уже трудоустроены в местные исполнительные органы.

Дархан Жазықбай отметил, что цифровая система отбора на государственную службу позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить прозрачность конкурсных процедур. Благодаря новой модели кандидаты могут участвовать в конкурсах в любое время и из любой точки мира, а сроки заполнения вакансий сокращены до 5–7 рабочих дней.

В ходе встречи советник председателя Сената Парламента РК, член Президентского молодёжного кадрового резерва Динара Садвакасова и руководитель секретариата Национального центра по правам человека РК, член ПМКР Мерей Рамазан рассказали о карьерных возможностях для молодёжи и призвали вносить вклад в развитие страны.

В завершение участники задали вопросы и обменялись мнениями. Подобные встречи по привлечению молодых кадров на государственную службу продолжатся и в регионах.