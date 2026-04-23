Развитие села и роль сельских акимов обсудили в Уральске

Сегодня в Уральске состоялся областной форум «Село – опора страны: новый этап развития и партнерства», передает корреспондент Kazpravda.kz

В его работе принял участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай.

Форум объединил представителей государственных органов, сельских акимов и экспертов. В центре внимания – развитие сельских территорий и повышение эффективности государственного управления на местах.

Выступая на форуме, Дархан Жазықбай подчеркнул, что развитие села остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Он напомнил позицию Главы государства о том, что сильные села - основа устойчивого развития страны, а ответственность сельских акимов за ситуацию на местах носит особый характер.

По его словам, эффективность реализации государственной политики напрямую зависит от работы на местах. Это повышает требования к профессионализму и ответственности государственных служащих.

Председатель Агентства также привел общие данные по привлечению новых кадров в регионы, отдельно остановившись на показателях по Западно-Казахстанской области.

В частности, в регионе на нижестоящие должности районного и сельского уровней без конкурса приняты 82 выпускника высших учебных заведений с GPA не ниже 3,33.

Кроме того, по итогам отбора в Региональный кадровый резерв области из 273 кандидатов отобраны 30 человек, из которых 73% уже трудоустроены.

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации сельских акимов. В прошлом году Академия государственного управления совместно с партией Аманат реализовала типовую программу переподготовки, в рамках которой обучение прошли 2219 сельских акимов.

В соответствии с поручением Главы государства, в текущем году программа будет обновлена и продолжена.

В ходе форума также обсуждены положения нового законопроекта «О государственной службе», принятого Мажилисом и переданного на рассмотрение в Сенат. Документ направлен на уточнение принципов государственной службы и усиление правового статуса сельских акимов. В частности, предусматривается отнесение выборных должностных лиц к отдельной категории государственных служащих. С учетом особенностей их правового статуса для сельских акимов будет установлен порядок обучения по специальным курсам.

«Кандидаты на должность сельского акима, выдвигаемые партиями, уже сейчас должны повышать уровень своих знаний и компетенций, если они действительнонамерены служить стране и развивать село», - отметил председатель Агентства.

В завершение форума участники обсудили предложения по дальнейшему развитию сельских территорий и повышению роли сельских акимов.