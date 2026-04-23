Развитие села и роль сельских акимов обсудили в Уральске

Государственная служба
20
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в Уральске состоялся областной форум «Село – опора страны: новый этап развития и партнерства», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

В его работе принял участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай.

Форум объединил представителей государственных органов, сельских акимов и экспертов. В центре внимания – развитие сельских территорий и повышение эффективности государственного управления на местах.

Выступая на форуме, Дархан Жазықбай подчеркнул, что развитие села остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Он напомнил позицию Главы государства о том, что сильные села - основа устойчивого развития страны, а ответственность сельских акимов за ситуацию на местах носит особый характер.

По его словам, эффективность реализации государственной политики напрямую зависит от работы на местах. Это повышает требования к профессионализму и ответственности государственных служащих.

Председатель Агентства также привел общие данные по привлечению новых кадров в регионы, отдельно остановившись на показателях по Западно-Казахстанской области.

В частности, в регионе на нижестоящие должности районного и сельского уровней без конкурса приняты 82 выпускника высших учебных заведений с GPA не ниже 3,33.

Кроме того, по итогам отбора в Региональный кадровый резерв области из 273 кандидатов отобраны 30 человек, из которых 73% уже трудоустроены.

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации сельских акимов. В прошлом году Академия государственного управления совместно с партией Аманат реализовала типовую программу переподготовки, в рамках которой обучение прошли 2219 сельских акимов.

В соответствии с поручением Главы государства, в текущем году программа будет обновлена и продолжена.

В ходе форума также обсуждены положения нового законопроекта «О государственной службе», принятого Мажилисом и переданного на рассмотрение в Сенат. Документ направлен на уточнение принципов государственной службы и усиление правового статуса сельских акимов. В частности, предусматривается отнесение выборных должностных лиц к отдельной категории государственных служащих. С учетом особенностей их правового статуса для сельских акимов будет установлен порядок обучения по специальным курсам.

«Кандидаты на должность сельского акима, выдвигаемые партиями, уже сейчас должны повышать уровень своих знаний и компетенций, если они действительнонамерены служить стране и развивать село», - отметил председатель Агентства.

В завершение форума участники обсудили предложения по дальнейшему развитию сельских территорий и повышению роли сельских акимов.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Новый уровень сотрудничества
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Председатель АДГС с рабочим визитом посетил Актюбинскую обл…
Кадры на госслужбу будут отбирать в цифровом формате
Первое заседание общественного совета при АДГС прошло в Аст…

