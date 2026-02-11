Молодежь Казахстана выступила в поддержку проекта новой Конституции

Конституционная реформа
108
Айман Аманжолова
корреспондент

Обращение Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» в поддержку проекта новой Конституции опубликовано на их странице в Инстаграме, передает Kazpravda.kz

Фото: @assembly_jastary

Мы, члены Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», осознавая историческую ответственность за будущее нашей страны, единогласно и полностью поддерживаем проект нового Основного Закона.

Для казахстанской молодежи принятие новой Конституции имеет особое, принципиальное значение. Это документ, адресованный не только сегодняшнему дню, но прежде всего – будущим поколениям.

Для нас, молодежи, это – основа для расширения возможностей самореализации, участия в общественной жизни и ответственности за развитие страны.

Проект Конституции — это заявление зрелого, состоявшегося государства, которое ставит в центр внимания человека. Именно человекоцентричность становится ключевой логикой нового Основного закона.

​Государство подтверждает неукоснительную приверженность принципу «Закон и Порядок», а идея Справедливого Казахстана закладывается как идейная основа всей конституционной архитектуры.

В качестве стратегических приоритетов предлагается определить развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. За этой формулировкой стоит принципиальный сдвиг – в пользу знаний как главного ресурса страны. Это чёткий сигнал о том, какой путь развития выбирает Казахстан и какие ценности становятся фундаментом общественной жизни.

Принципиально важным для нас является отражение в проекте Конституции идеи ответственного и созидательного патриотизма, закреплённого в числе основополагающих принципов государства. Именно созидательный патриотизм, трудолюбие и целеустремлённость должны стать главными ориентирами успеха для современной молодежи.

На основании этого мы с уверенностью заявляем единогласную поддержку проводимым в стране реформам и призываем молодежь Казахстана поддержать проект новой Конституции.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Усилить гарантии прав и свобод
Два финала – два триумфа
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
Решение примет народ
Итальянские высоты и столичный смотр
Поэзия – вне времени
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Откуда страх перед вышкой?
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
США направят своих военных в Нигерию
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Депутат Пономарев: новая Конституция формирует целостную си…
В проекте новой Конституции уточнены переходные положения –…
Разработка документа состоялась на высоком организационном …
Председатель партии «Ауыл»: «новая Конституция отвечает зап…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]