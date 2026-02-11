Обращение Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» в поддержку проекта новой Конституции опубликовано на их странице в Инстаграме, передает Kazpravda.kz

Фото: @assembly_jastary

Мы, члены Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», осознавая историческую ответственность за будущее нашей страны, единогласно и полностью поддерживаем проект нового Основного Закона.

Для казахстанской молодежи принятие новой Конституции имеет особое, принципиальное значение. Это документ, адресованный не только сегодняшнему дню, но прежде всего – будущим поколениям.

Для нас, молодежи, это – основа для расширения возможностей самореализации, участия в общественной жизни и ответственности за развитие страны.

Проект Конституции — это заявление зрелого, состоявшегося государства, которое ставит в центр внимания человека. Именно человекоцентричность становится ключевой логикой нового Основного закона.

​Государство подтверждает неукоснительную приверженность принципу «Закон и Порядок», а идея Справедливого Казахстана закладывается как идейная основа всей конституционной архитектуры.

В качестве стратегических приоритетов предлагается определить развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. За этой формулировкой стоит принципиальный сдвиг – в пользу знаний как главного ресурса страны. Это чёткий сигнал о том, какой путь развития выбирает Казахстан и какие ценности становятся фундаментом общественной жизни.

Принципиально важным для нас является отражение в проекте Конституции идеи ответственного и созидательного патриотизма, закреплённого в числе основополагающих принципов государства. Именно созидательный патриотизм, трудолюбие и целеустремлённость должны стать главными ориентирами успеха для современной молодежи.

На основании этого мы с уверенностью заявляем единогласную поддержку проводимым в стране реформам и призываем молодежь Казахстана поддержать проект новой Конституции.