Молодежь Востока: поколение, неравнодушное к будущему

Конституционная реформа
56
Айман Аманжолова
корреспондент

В преддверии республиканского референдума, который состоится 15 марта, молодежь Востока выступила с обращением, подчеркнув важность этого шага для судьбы страны, передает Kazpravda.kz

Для них будущее — это не далекий горизонт, а конкретная ответственность, начинающаяся с сегодняшнего выбора. Ведь завтрашний день государства определяется осознанным решением и гражданской позицией каждого человека.

По словам представителей молодого поколения, референдум — это не момент для молчания, а возможность открыто выразить свою позицию и внести вклад в направление развития страны. «Весы судьбы решаются не только с высоких трибун. Всё начинается с шага каждого гражданина, пришедшего на избирательный участок и сделавшего свой выбор», — отмечают представители инициативной группы.

Как подчеркнул Айдос Адильбекулы, «активная гражданская позиция молодежи — это фундамент устойчивого развития страны. Когда молодые люди делают осознанный выбор, они формируют не только своё будущее, но и будущее всего государства».

Молодежь Востока призывает воспринимать это обращение не как обязанность, а как гражданский долг осознанного человека перед своей страной. Ведь гражданская активность — это не только использование предоставленного законом права, но и влияние на общество через это право.

«Будущее — в руках не сторонних наблюдателей, а действующих граждан» — этот принцип стал общим девизом нынешнего поколения. Поэтому 15 марта — это не просто дата в календаре, а день, когда проявляется выбор тех, кому небезразлична судьба страны.

Каждый голос — это ответственность. Каждый выбор — часть истории. А историю создаёт народ, которому небезразлична собственная судьба.

