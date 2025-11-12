Всего за сутки приложение Aleem без спонсоров и донатов вошло в топ-10 казахстанского App Store, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сейчас казахстанское приложение заняло первое место по востребованности в Кыргызстане, 2-е - в Таджикистане, 6-е - в Таджикистане, 11-е в Узбекистане, 12-е в России.

Обучение на Aleem ведет ИИ. Он создает персональные уроки по интересам, помогает пополнить запас слов с нуля, строить фразы, которые пригодятся в жизни, тренировать речь и письмо.

В будущем обучение, по словам разработчиков, станет платным, но для казахстанцев цена будет символической. На очереди у команды Aleem создание приложения для изучения казахского языка.