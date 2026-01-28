Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки.

По РК прогнозируются туман, усиление ветра.

Что же касается температуры воздуха, по всей республике она будет постепенно повышаться. И днем 31 января столбики термометров достигнут отметки на западе, юге, юго-востоке РК 5 мороза - 5 тепла, на северо-западе, севере, востоке, в центре 2-10 мороза.