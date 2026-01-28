Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры

Погода
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на конец января, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки.

По РК прогнозируются туман, усиление ветра.

Что же касается температуры воздуха, по всей республике она будет постепенно повышаться. И днем 31 января столбики термометров достигнут отметки на западе, юге, юго-востоке РК 5 мороза - 5 тепла, на северо-западе, севере, востоке, в центре 2-10 мороза.

#погода #Казгидромет #прогноз #тепло

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Сюрприз для гвардейца
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Малыш получил шанс на жизнь
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Театр нового формата
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Рекордная жара зафиксирована в Австралии
Число жертв снежной бури в США выросло до 42
Ряд школьников перейдет на «дистанционку» в Астане
30 человек погибли в США от сильных морозов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]