Морозы сохраняются: вторая волна холода накроет Казахстан
Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, после небольшой передышки на северные регионы Казахстана снова придут морозы. Несмотря на то, что в отдельных районах пройдет снег, столбики термометров в ночные часы опустятся до 30-35 градусов мороза.
А вот юг РК будет находится под влиянием циклона, который принесет с собой снег, 22-23 января сильный снег, усиление ветра и гололедные явления. Температурный фон в южных регионах сохранится без существенных изменений.