Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, после небольшой передышки на северные регионы Казахстана снова придут морозы. Несмотря на то, что в отдельных районах пройдет снег, столбики термометров в ночные часы опустятся до 30-35 градусов мороза.

А вот юг РК будет находится под влиянием циклона, который принесет с собой снег, 22-23 января сильный снег, усиление ветра и гололедные явления. Температурный фон в южных регионах сохранится без существенных изменений.