Морозы отступают, но им на смену придет неустойчивая погода с осадками. Синоптики «Казгидромета» предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается мощный циклон. Подпитываемый влажными воздушными массами он принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики.

Вместе с осадками циклон принесет и усиление ветра. На западе, севере, в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.