Мощный циклон надвигается на Казахстан
15
Морозы отступают, но им на смену придет неустойчивая погода с осадками. Синоптики «Казгидромета» предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается мощный циклон. Подпитываемый влажными воздушными массами он принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики.
Вместе с осадками циклон принесет и усиление ветра. На западе, севере, в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.