В самом сердце столицы у триумфальной арки «Мәңгілік ел» юноши и девушки украсили дома государственными флагами Казахстана. По словам организаторов, число участников акции ежегодно увеличивается. Причем развешивают флаги на балконах, входных группах, фасадах жилых домов не только активисты, но и рядовые жители столицы. Главная цель мероприятия – укрепление уважения к государственным символам и патриотического духа населения. Кроме того, акция направлена на упрочение единства и солидарности в обществе.

– Акция «Менің Елім – Менің Туым» проводится по всей респуб­лике четвертый год подряд. Ее организация – добрая традиция, объединяющая казахстанцев под нашим небесно-голубым флагом. Наша задача – не просто провести важное мероприятие, но и благодаря ему объединить людей вокруг популяризации национальных ценностей, – отмечают организаторы.

Также в рамках празднования Дня Республики на площади Государственных символов Астаны – там, где развевается самый большой флаг страны, – более 1 500 школьников и педагогов исполнили песню «Атамекен». Участники массовой акции выстроились в пять линий, сформировав форму раскрытой ладони, символизирующей согласие и дружбу.