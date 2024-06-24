МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению разницы между маслом и спредом

По словам главы МСХ, требуется большая разъяснительная работа с населением: о разнице между спредом и сливочным маслом, сыром и сырным продуктом, и по всем другим позициям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе правительственного часа в Мажилисе попросил помощь у Министерства культуры и информации в разъяснении населению разницы между сливочным маслом и спредом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам главы МСХ, импорт дешевого сливочного масла давит на отечественного производителя, при этом качество импортного продукта не всегда гарантированно соответствует регламенту.

«Себестоимость казахстанского масла - порядка 3 100 тенге за килограмм. При этом средняя цена импорта, по данным статистики, 1 800-2 300 тенге за килограмм. Конечно, здесь вопрос и в техническом регламенте, и в неосведомленности потребителя о составе и качестве продукции, но такая конкуренция негативно сказывается на внутреннем производстве», - сказал Сапаров.

Он отметил, что для решения вопроса низкокачественных продуктов необходима поддержка ответственных государственных органов.