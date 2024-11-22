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Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Выдача МУС ордеров на арест израильских руководителей возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, Израиль и ХАМАС вовсе не равны», - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По его словам, США «всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности».

В четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления».

Вместе с тем палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не вправе рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.