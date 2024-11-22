Мужчина снял деньги со счета знакомого в Карагандинской области

В Карагандинской области задержали по подозрению в краже 33-летнего мужчину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленник попросил у своего знакомого мобильник якобы для срочного звонка. При этом, воспользовавшись, установленным на телефоне банковским приложением, снял со счета 30-летнего потерпевшего, 160 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовно дело. Проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось о племяннике, который находясь в гостях у своего родственника в городе Семей, попросил у него мобильный телефон для осуществления звонка. Далее он, путем случайного подбора PIN-кода, введя год рождения своего дяди «1965», зашел в мобильное приложение банка и тайно перевел на свой счет два миллиона тенге.

Украденные деньги племянник проиграл в букмекерской конторе.