Жителя Алматинской области накажут из-за загрязнения Капшагайского водохранилища

Факт загрязнения Капшагайского водохранилища выявили сотрудники полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Житель прибрежной зоны в Алматинской области вылил в водоем моторное масло.

«Собраны доказательства экологического нарушения, материалы переданы в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. За загрязнение водоемов нарушителю грозит штраф до 160 МРП, общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток. Напоминаем, что загрязнение водоемов наносит серьезный ущерб природе и может повлечь последствия», – прокомментировали в полиции.