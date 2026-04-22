Мужчину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи в Астане

Суд
14
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы

В межрайнном городском суде по уголовным делам установили, что 13 марта 2026 года подсудимый И., находясь в состоянии алкогольного опьянения на парковке торгового дома, выразил недовольство действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи и применил насилие в отношении фельдшера, сообщает Kazpravda.kz 

В результате противоправных действий медицинскому работнику была причинена физическая боль без вреда здоровью.

Кроме того, были нарушены гарантированные законом условия безопасного осуществления медицинской деятельности и личная неприкосновенность пострадавшего.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Потерпевший, напротив, настаивал на строгом наказании. Гособвинитель просил назначить 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания – от штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет.

Суд учёл, что подсудимый ранее не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка.

В качестве смягчающего обстоятельства признали искреннее раскаяние подсудимого, отягчающим  совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Также было учтено, что досудебное расследование проводилось в ускоренном порядке, что ограничивало максимальный срок наказания.

С учётом всех обстоятельств суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

