Фото: astana.sud.kz
Происшествия
Мужчину пытался поджечь себя у здания Верховного суда Казахстана

В Нур-Султане арестовали мужчину, пытавшегося совершить самоподжог перед зданием Верховного суда Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда города.

20 июля М. перед зданием Верховного суда РК облил себя бензином и пытался совершить самоподжог.

В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

«Из пояснений правонарушителя М. следует, что он является братом потерпевшего по уголовному делу, рассматриваемому на сегодняшний день в суде первой инстанции Туркестанской области», – сообщили в суде.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Нур-Султана признал М. виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП – мужчина подвергнут административному аресту на 5 суток.

«Судом мера взыскания назначена с учетом степени и умышленного характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественный порядок и направленного на проявление неуважения к обществу», – пояснили в суде.

Постановление не вступило в законную силу

 

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