Проект реализован в знак уважения к творчеству «короля казахского вальса»

Фото: акимат Астаны

На улице Шамши Калдаякова в Астане установлена музыкальная инсталляция «Шәмші әлемі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Улица Шамши Калдаякова – одна из самых известных и живописных в Астане. В дань уважения наследию великого казахского композитора, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, акиматом района Сарайшык была установлена уникальная музыкальная инсталляция.

В этом арт-объекте нашли отражение жизненный путь композитора и мелодии его легендарных песен.