Согласно октябрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в 2026 году вступит в период осторожного роста и нарастающей неопределенности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Facebook.com/imf

Организация отметила, что мировое развитие замедляется на фоне усиливающейся фрагментации и роста протекционизма. Среди ключевых рисков - возможная переоценка акций технологических компаний и ослабление независимости государственных институтов, что может подорвать качество экономической политики.

Расстановка лидеров остаётся прежней: США - с прогнозируемым ВВП в $31,8 трлн (по-прежнему крупнейшая экономика мира), Китай - $20,7 трлн, Германия - $5,3 трлн, Индия - $4,5 трлн (удерживает место, обогнав Японию ещё в 2025 году).

Рейтинг учитывает номинальные значения ВВП в текущих долларах США, отражая относительный вес каждой экономики.

Азия за счет Китая, Японии и Индии Азия впервые опередит страны Северной Америки по совокупному объему ВВП и станет крупнейшим экономическим регионом мира.

Казахстан - одна из самых динамично развивающихся экономик мира. По данным рейтинга, Казахстан вошёл в ТОП-50 крупнейших экономик мира в 2026 году.

Согласно прогнозу МВФ, экономика Казахстана продолжит уверенный рост на уровне 4,8-5,4 %, что значительно превышает среднемировые темпы (около 2,6 %). Несмотря на относительно скромный совокупный ВВП - $319,8 млрд (50-е место в мире), именно высокие темпы роста и макроэкономическая устойчивость делают Казахстан одной из наиболее привлекательных юрисдикций для инвестиций в Евразии.

«Казахстан демонстрирует впечатляющую макроэкономическую устойчивость. Рост обеспечивается не только сырьевым экспортом, но и внутренним спросом, реальным сектором и инвестиционной активностью», - отмечают аналитики МВФ.

Фонд уже трижды повысил прогноз по Казахстану на 2025-2026 годы, что подтверждает эффективность экономической политики и доверие международного сообщества.

В условиях глобальной неопределённости Казахстан укрепляет позиции как стабильный центр экономического роста в Центральной Азии, сочетая выгодное геостратегическое положение и растущий инвестиционный потенциал.