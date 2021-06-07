Мы обязаны вернуть журналистике статус одной из самых уважаемых профессий – Аида Балаева

Какие изменения ждут медиасферу Казахстана в ближайшее время, в интервью Sputnik Казахстан
в преддверии профессионального праздника работников СМИ рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz
. - Какие изменения произошли в работе МИОР после того, как вы стали министром?
- Я не считаю, что с приходом нового руководителя та или иная государственная структура должна претерпевать глобальные изменения. Напомню, что главный принцип государственной политики сегодня – это стабильность, системность и преемственность. Моя задача - продолжать начатые моими предшественниками проекты и новшества, предлагать свои, вписывающиеся в канву озвученных главой государства реформ, улучшать то, что есть позитивного, исправлять имеющиеся недостатки.
Если говорить обо всех изменениях, получится еще одна отчетная встреча (отчетная встреча министра информации и общественного развития прошла 26 мая 2021 года – прим. ред.). Но ключевые изменения – это реформирование госинформзаказа, принятие новых законов в сфере информации и гражданского общества, проекты по обучению журналистов и т.д.
При этом все-таки выделю фронт работы, который мне кажется одним из самых важных и касается не только развития сферы информации, но имеет социальную составляющую и решает некоторые вопросы национальной безопасности. Если конкретнее, то до конца 2021 года в приграничных регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тысяч человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов. А в целом, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах.
Учитывая, что много лет в этих регионах вещало лишь китайское, российское, узбекское радио, проект по обеспечению приграничных территорий отечественными радиосигналами является стратегически важным. - Хорошо, давайте теперь по порядку. В одном из интервью вы говорили, что в Казахстане есть "проблема невысокой квалификации отечественных медийных кадров". Как министерство намерено решить эту проблему?
- Последние годы профессиональные СМИ не только в Казахстане, но и во многих других странах, что уж скрывать, оказались на обочине. Эта невостребованность бросалась в глаза и вызывала недоумение, в том числе и у самих журналистов. Журналисты были вынуждены оставлять профессию и уходить в другие сферы – фриланс разного рода, пиар, блогерство. Я много раз говорила и повторюсь еще раз: профессиональная журналистика – ремесло для избранных, неравнодушных, смелых и сильных людей. И мы обязаны вернуть ей статус одной из самых уважаемых профессий.
Поэтому мы принимаем ряд мер, среди которых повышение уровня выпускников профильных факультетов, повышение квалификации работающих кадров и развитие отраслевой и региональной журналистики.
Сейчас, несмотря на некоторые сложности, вызванные пандемией, мы тесно взаимодействуем с профильными вузами (с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Международным университетом информационных технологий, Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова): даем возможность студентам проходить практику в лучших редакциях страны, проводим семинары с корифеями отечественной и зарубежной журналистики из Турции, Великобритании, России.
С начала года уже проведено три обучающих курса по медицинской, религиозной и экологической журналистике с общим охватом около 4 000 участников со всех регионов страны.
Это долгосрочные проекты, которые будут расширяться и усовершенствоваться. - В Казахстане каждый год из 34 высших учебных заведений выпускаются свыше тысячи журналистов. Но лишь около 60% работают по специальности. В чем причина того, что почти половина выпускников не приходят в профессию?
- Это тоже очень болезненный вопрос, особенно если учитывать, что на журфак идут в большинстве своем за мечтой. И итоговая неустроенность почти половины выпускников нас очень волнует. Этот вопрос неоднократно поднимался и обсуждался на встречах с руководящим составом вузов и отечественных СМИ.
По итогам обмена опытом и мнениями мы пришли к выводу о необходимости повышения вовлеченности студентов в производственный процесс и развития их практических навыков.
В рамках Специального плана по обучению специалистов медиасферы планируется организация и проведение практик и стажировок в отечественных СМИ. Данная работа ведется совместно с государственными СМИ и вузами.
Кроме того, в рамках меморандумов, заключенных с вузами, предусмотрено проведение профессионально-ориентационной работы среди студентов с целью их дальнейшего трудоустройства при содействии министерства.
Только так мы сможем повысить уровень востребованности и мотивации выпускников. - В Казахстане объединили старейшие республиканские газеты "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда". Расскажите, насколько сократится их финансирование, ожидается ли сокращение штата? Объединение каких еще газет или СМИ планируется в Казахстане?
- Оптимизация назревала давно по целому ряду причин. В настоящее время завершены работы по присоединению АО "Казахстанская правда" к АО "Егемен Казахстан". Сокращение финансирования указанных СМИ не планируется, но при этом штатная численность оптимизировалась.
Целью объединения газет является систематизация тематической направленности и создание единой базы, которая позволит качественно и количественно использовать имеющиеся ресурсы.
В последующем планируется реорганизовать ТОО "Қазақ газеттері" путем присоединения к нему ТОО "РГ "Егемен Қазақстан".
Таким образом, меры по оптимизации позволят государственным печатным изданиям в том числе вместе реализовывать новые совместные проекты. - Каковы сильные и слабые стороны формирования информационного заказа?
- Есть понятия "нравится" и "нужно". Государственный информационный заказ – необходимая мера для донесения до населения важной информации, которая для каких-то СМИ может быть неинтересной. Но это не исключает того факта, что население должно знать о госпрограммах, льготах и т.д. Поэтому госзаказ реализуется, прежде всего, в интересах населения.
Нужно также понимать, что в рамках ГИЗ (государственный информационный заказ) осуществляется поддержка новых проектов в информационной сфере. Помимо этого, инвестируются средства в отечественную продакшн-индустрию, что положительно отражается на развитии рынка, где серьезно повышается конкурентоспособность.
Еще один положительный момент - это снижение зависимости от иностранного контента. Кроме того, выделенные средства в рамках ГИЗ для негосударственных СМИ частично направлены на пропаганду государственного языка, что увеличивает количество сериалов, документальных фильмов и различных проектов, транслируемых на государственном языке.
При этом слабыми сторонами ГИЗ являются отсутствие единой государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях. Но мы провели работу по совершенствованию законодательства, где выработаны новые подходы в рамках ГИЗ. Например, внедрен единый подход формирования госзаказа на республиканском и региональном уровне путем разработки правил.
То есть, госинформзаказ станет распределяться централизованно и будет контролироваться министерством информации и общественного развития. Это даст возможность придерживаться единой тематической линии, исключит возможность участия в конкурсах неквалифицированных компаний, будет способствовать сбалансированному выделению средств по регионам.
То есть, например, акимы теперь не будут иметь возможности объявлять конкурсы на тему пиара их личного и их региона. Или, например, снизятся возможности для коррупции – в регионах не смогут выставлять на ГИЗ аффилированные компании и т.д.
Наша задача сделать ГИЗ максимально прозрачным и эффективным, и разработанные нами меры помогут достичь этой цели. - Как, по Вашему мнению, молодежь Казахстана относится к государственным СМИ, государственной информационной политике?
- Мы ежегодно готовим Национальный доклад "Молодежь Казахстана". Он содержит анализ положения молодежи в различных сферах, итоги исследований в области молодежной политики, а также рекомендации для государственных органов и институтов гражданского общества.
По данным Национального доклада "Молодежь Казахстана – 2020", 61,5% молодежи узнает о новостях и событиях из социальных сетей и блогов. В качестве источников казахстанские интернет-сайты имеют более высокую популярность (33,3%) по сравнению с зарубежными (14,9%) интернет-сайтами. Для 39,1% опрошенных казахстанские республиканские каналы служат одним из основных источников новостей. Развитие информационно-коммуникационных технологий расширяет возможности, вместе с тем актуализирует вопрос развития критического мышления у молодежи и умения проверять достоверность информации.
Среди всех политических новостей молодежь чаще всего интересуется информацией о политической ситуации в Казахстане (47,6%). Политическими событиями в регионе проживания заинтересованы 26,2%, мировыми политическими событиями - 24,6%, политикой России и Центральной Азии - 5,1% и 2,6% соответственно.
Повсеместное распространение интернета влияет на развитие альтернативных каналов информации. Причем все популярнее в этом плане социальные сети и блоги: более 60% молодежи узнает о новостях и событиях в Казахстане через них. 33,3% обращаются к казахстанским интернет- ресурсам; 39,1% - к казахстанским республиканским каналам; 11,3% - к региональным каналам. Таким образом, молодежь в активной или пассивной форме интересуется событиями в стране, при этом существенна роль интернета в информационном пространстве, в особенности социальных сетей и блогов. - Учитывая этот факт, как государству доносить свою позицию до молодежи, чтобы она черпала важную и адекватную информацию из официальных источников? Может нужно активизировать присутствие первых руководителей в соцсетях?
- Для нас это самый актуальный вопрос, и это касается не только молодежи, но и всего населения страны. В конце лета прошлого года мы запустили три проекта, которые были направлены на точечное донесение официальной информации в трех направлениях: оперативное официальное опровержение фейковой информации, разъяснение государственных программ и объяснение государственной политики, прав, льгот и помощи, которое государство оказывает незащищенным слоям общества, молодежи т.д.
По первому вопросу был открыт сайт stopfake.kz, о котором вы уже наверняка слышали (с его помощью на данный момент официальными органами опровергнуто более 1 300 фейков).
По второму направлению был открыт портал государственных программ gosprogram.kz, где не только разъясняется коротко и в виде инфографики суть всех государственных программ, но и предоставляются графические, текстовые, аудио- и видеоинструкции для участия в них, получения кредитов, обучения в рамках ГП и т.д. Кроме того, здесь можно найти информацию о промежуточных результатах реализации программ, сколько бюджетных средств было освоено, идет ли реализация по графику и какой она дает социальный эффект.
И для разъяснения официальной информации о работе государственных и местных исполнительных органов, разъяснения Послания президента, публикации официальных заявлений и пресс-релизов работает портал государственных СМИ – gossmi.kz. В настоящее время для более скоординированной работы и кумулятивного эффекта при предоставлении важной и актуальной информации идет объединение порталов госпрограмм и госсми.
Но это только информационные ресурсы, из которых можно черпать официальную информацию, очень необходим здесь и фактор личного присутствия в социальных сетях. Сегодня у многих ведомств и их первых руководителей, даже у главы государства, есть активные, живые страницы в соцсетях с определенной аудиторией. Это создает бесценный эффект того, что граждане узнают новости из первых уст, официально, а не идут на поводу у анонимных пабликов и других сомнительных источников. Думаю, в этом смысле принципиально важно, чтобы первые руководители были доступны для простого народа и на собственном примере обучали новое поколение политического истеблишмента. - Среди казахстанской молодежи дискуссию вызвал проект Salem Social Media. Некоторые отказываются сотрудничать с ними, так как уверены — это государственный проект, основная цель которого – снизить градус напряженности в обществе. Каковы задачи этого проекта?
- Мне кажется, не стоит делать выводы, не зная целостной картины происходящего. Данный проект пользуется популярностью среди определенной целевой аудитории. Что касается государственного участия, могу твердо заявить, что какое-либо финансирование со стороны МИОР данному проекту не оказывается. - В МИОР комментировали, что новые правила аккредитации не преследуют цели ограничить права журналистов. Однако на деле модераторы, например, на площадке Службы центральных коммуникаций, отключают микрофон у журналистов с "неудобными" вопросами. Как прокомментируете такие случаи? Ведь чиновники должны быть готовы ответить на любые вопросы журналистов в рамках своей компетенции?
- Вопрос важный и актуальный, вызывает много споров и обсуждений. Однако, ведущий должен обеспечивать соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента и общественного порядка. Иногда это вызывает недовольство прессы, но такое случалось и раньше.
Бесспорно, журналист, который задает вопросы, не относящиеся к заявленной теме пресс-конференции, может выражать свое недовольство, но таких, как правило, единицы, и ведущий должен делать все в рамках правил, чтобы соблюдался регламент и тематика. И в итоге это не ущемление прав одного журналиста, а защита прав всех остальных, которым он мешает получить информацию по теме. - Началась ли работа над проектом нового закона, регулирующего деятельность СМИ и журналистов?
- В настоящее время министерством разработан ряд предложений по законодательным изменениям, которые находятся на стадии обсуждения с заинтересованными государственными органами. По завершению указанных работ соответствующий проект будет вынесен на общественное обсуждение, и журналисты будут иметь возможность участвовать в его усовершенствовании. - В одном из интервью вы говорили, что госинформзаказ – единственный способ борьбы с иностранным контентом. Может ли сегодня казахстанский контент конкурировать с иностранным, в частности, когда аудитория может выбирать и смотреть контент Netflix, HBO и так далее?
- Одним из главных преимуществ реализации государственного информационного заказа является снижение иностранного контента. Как вам известно, производство нового телевизионного контента обходится в несколько раз дороже покупки готового иностранного контента.
В этой связи в рамках ГИЗ ежегодно реализуются новые проекты отрасли. Помимо этого, инвестируются средства в отечественную продакшн-индустрию, что положительно отражается на развитии рынка, где серьезно повышается конкурентоспособность.
Необходимо отметить, что продукция, подготовленная в рамках ГИЗ и государственного задания, передается региональным и коммерческим каналам со скидкой, что влияет на долю отечественного контента в эфире телеканалов.
При этом на международном рынке стоимость производства сериалов в разы выше, чем у нас. Так, например, украинские телеканалы на создание одной серии сериала с малым количеством локаций, не очень известными актерами, с преобладанием диалогов, в среднем тратят от 50 до 70 тысяч долларов США.
Расходы российских телеканалов на производство одной серии варьируются от 90 до 600 тысяч долларов США.
При этом на отечественном рынке стоимость производства одной серии составляет от 4 до 10 миллионов тенге, или от 10 до 25 тысяч долларов США.
Тем не менее, несмотря на такую стоимость производства, отечественные телесериалы имеют высокий спрос у зарубежной аудитории. На сегодняшний день отечественные сериалы и документальные фильмы транслируются на телеканалах России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана и в других странах. - В Казахстане несколько лет реализуется госпрограмма "Рухани жаңғыру". Получилось ли воплотить в жизнь то, на что она была направлена? Придет ли на смену "Рухани жаңғыру" другой программный документ и идеи?
- Да, по итогам проведенной работы и результатов за последние годы можно утверждать, что программа "Рухани жаңғыру" добилась тех целей, на которые она была направлена.
В прошлом году акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент привлекли более 8 миллионов человек на 30 000 мероприятий. Доля участия населения в реализации программы "Рухани жаңғыру" составила 32,8%, хотя по плану этот показатель был 30%.
В целом население поддерживает и положительно оценивает трансформацию казахстанского общества с модернизацией. По мнению экспертов, во время реализации программы "Рухани жаңғыру" началось изменение общественного сознания.
Также по итогам проведенного социологического исследования на тему "Эффективность реализации программы "Рухани жаңғыру" можно утверждать, что по каждому из шести ключевых направлений программы в обществе сформировались устойчивые взгляды.
Общество осознает большую роль гражданского участия в улучшении экологической обстановки. Это в определенной степени свидетельствует о необходимости активизации экологических движений, акций для совершенствования экологического сознания населения.
За четыре года реализации программы "Рухани жаңғыру" за счет спонсорских средств привлечено 280 миллиардов тенге, построено и реконструировано около 7 тысяч объектов. В процесс поддержки населения привлечены более 143 тысяч граждан. Культура благотворительности в стране получила новый импульс в рамках программы "Рухани жаңғыру".
В реализации данных проектов по республике приняло участие более 13 тысяч меценатов.
В регионах реализованы масштабные мероприятия с участием государственных органов, НПО, бизнеса и гражданского населения. По мере модернизации общественного сознания мы ощущаем значительные позитивные изменения, о чем свидетельствуют примеры со всех регионов республики. Граждане Казахстана активно вовлечены в развитие родной земли, растет социальная и гражданская ответственность, студенты вузов имеют возможность учиться на государственном языке по лучшим мировым стандартам, все больше людей посещают сакральные места страны и т.д.
В текущем году утверждена Дорожная карта по переходу программы "Рухани жаңғыру" на этап национальной модернизации. Планируемые мероприятия и проекты разработаны в соответствии с возрастными особенностями, с целью доведения содержания программы до различных слоев общества. - Что предполагает этот переход: большую масштабность проектов или более широкий охват населения?
- В первую очередь, он предполагает дифференцированный охват населения по возрасту, особенно это будет касаться подрастающего поколения и молодежи. То есть, проекты в рамках "Рухани жаңғыру" будут разрабатываться с учетом проблем и интересов каждой возрастной категории. - Спасибо за интересную беседу.