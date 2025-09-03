Мы – за будущее!

Образование
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Новый учебный год в Шымкенте начался с важного события в сфере образования города. В День знаний в микрорайоне Таскен открылась новая совре­менная школа на 1 500 мест. Учебное заведение стало час­тью масштабного проекта «Келешек мектептері», реализуемого с целью создания комфортной образовательной среды для школьников мегаполиса.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он поздравил школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и подчеркнул важность реализации проектов, направленных на повышение качества образования.

– Сегодня мы не просто открываем здание – мы открываем двери в будущее, – подчеркнул Габит ­Сыздыкбеков. – «Келешек мектептері» – это инвестиции в наших детей, в их знания, в их развитие. Такие школы позволяют обеспечить ка­чественное, безопасное и инклюзивное образование для всех учащихся.

Новое образовательное учреждение отвечает самым современным стандартам. В здании предусмотрены STEM-лаборатории и IT-кабинеты, так необходимые для развития технических и цифровых навыков у детей. Учебные классы оборудованы интерактивными досками, что позволяет сделать обучение более увлекательным и эффективным. Спортивные залы, столовая и медицинский пункт также важны для физического и эмоционального благополучия учеников. Позаботились и о детях с особыми образовательными потребностями, предусмотрев в проекте адаптированные классы и ­обустроив инклюзивную среду. Созданная инфраструктура действительно делает школу доступной для каждого ребенка.

В текущем учебном году Шымкент встречает рекорд­ное число учеников – более 397 тыс. учащихся в 1 352 образовательных учреждениях города. Из них около 28 тыс. – первоклассники. И среди них те, для кого это радостное событие произошло именно в новой школе в микрорайоне Таскен.

Национальный проект «Келешек мектептері» продолжает активно реализовываться: в рамках программы в Шымкенте уже построены 11 школ, и это только начало. Ожидается, что до конца года город обзаведется еще несколькими современными образовательными учреждениями, что позволит значительно сократить проблему переполненности классов и сделать обучение комфортным.

Открытие школы на 1 500 мест – это не просто очередной объект инфраструктуры, а наглядный пример того, как в Шымкенте реализуется политика в области образования. Приоритетом остаются качество, доступность и безо­пасность учебного процесса.

