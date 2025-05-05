9 мая зрители смогут открыть для себя неповторимый мир творчества легендарной оперной и эстрадной певицы

Фото: пресс-служба ГАКО «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой

К 80-летию Победы в ВОВ Государственный театр Astana Musical приглашает всех на мюзикл «Роза Багланова», который в городе Тэгу завоевал сразу две престижные награды как «Лучший иностранный мюзикл» и «Лучший женский образ», сообщает Kazpravda.kz

Успешная театральная постановка посвящена народной артистке СССР, народному герою Казахстана Розе Баглановой. Детство, юность и нелегкая судьба в годы войны – эти ключевые этапы жизни легендарной певицы стали основой становления ее большого творческого пути. Именно эти исторические моменты затронет мюзикл.

Зрители смогут открыть для себя неповторимый мир творчества Розы Баглановой, который полон испытаний и трудностей, ярких подвигов и славы. Современные технологии театрального искусства, креативные режиссерские, музыкальные и оригинальные хореографические решения, популярные песни ХХ века и особая атмосфера периода военных лет никого не оставят равнодушным.

Композитор – заслуженный деятель РК Артур Оренбургский, саунд дизайнер – Ақжол Өмірзақов. Режиссер-постановщик – художественный руководитель государственного театра Astana Musical Еслям Нуртазин.

Авторы – Ефрат Шарипов, Шыңғыс Маман, Айдын Сахаман, Әннәс Бағдат; Еслям Нуртазин.