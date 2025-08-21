Планируется заготовить 2,3 млн тонн сена, 275,6 тыс. тонн фуражного зерна, а также 14,2 тыс. тонн силоса, 8,4 тыс. тонн сенажа в качестве дополнительного корма для животных. По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодняшний день скошено 4,2 млн га сенокосных угодий при средней урожайности 3,5 ц/га. Учитывая остаток сена с прошлого года, всего заготовлено свыше 1,8 млн тонн сена, или 81% от общей потребности.

В этом году погода благоприятствует животноводам региона. Несмотря на это в отдельных сельских округах Жанибекского и Казталовского районов области урожайность сена остается на низком уровне, не превышая 2,5 ц/га. Чтобы скот хозяйств и подворий этих районов в предстоящую зиму не остался на голодном пайке, заготовку кормов для них ведут в соседних районах области. А в селе Жанажол Казталовского района дали старт благотворительным акциям в этом направлении. Фермеры по собственной инициативе снабдили сеном по сниженной цене с доставкой на дом 34 подворья. В список такой адресной помощи вошли многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие ребенка с особыми потребностями.

С 15 июля заготовлено 7,3 тысячи тонн сенажа, или 87% от необходимого. Также собрано 15,8 тыс. тонн фуражного зерна.

Как отметили в ведомстве, в текущем году клин под кормовые культуры увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,4%. Всего этой весной засеяно 208,8 тыс. га. Площадь орошаемых кормовых угодий расширилась по сравнению с прошлым годом на 64%, достигнув 6 764 га. Это свидетельствует о переходе хозяйств к заготовке более качественного кормового сырья. На лиманные сенокосные угодья, расположенные на площади 40,3 тыс. га, была подведена вода, что позволило существенно повысить их урожайность – от 5 до 14 центнеров с гектара.