Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием европейских марок. На первом этапе его мощность составит 50 тонн молока в сутки, в дальнейшем объемы переработки сырья планируется нарастить до 400 тонн. В ассортимент выпуска войдут детские смеси, диетические продукты, сухое молоко, сыры и другие виды молочных изделий, соответствующие меж­дународным стандартам.

Отечественные инвесторы вложили в проект 4,5 млрд тенге, средства направлены на приобретение оборудования, запуск инновационных технологических линий, обеспечение лабораторного контроля качества продукции.

В перспективе ожидается рост объема инвестиций до 23,5 млрд тенге для расширения производственных мощностей. К слову, это не единственная промышленная площадка ТОО «Neo Milk». Компания уже выпускает БАДы, а также сублимированные (в капсулах и сухом порошке) саумал, козье молоко и шубат.

Как отметили в ходе торжественной церемонии запуска завода ее участники – министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и аким Алматинской области Марат Султангазиев, подобные проекты имеют стратегическое значение для отечественного аграрного сектора, так как позволяют снизить зависимость области от импорта, укрепить продовольственную безопасность региона, расширить его экспортный потенциал. Глубокая переработка сельскохозяйственной продукции свидетельствует о новом уровне развития агропромышленного комплекса.

– В республике насчитывается всего 26 хозяйств, специализирующихся на переработке козьего молока, поэтому ввод молокозавода ТОО «Neo Milk» – важный этап для всей молочной отрасли Казахстана, – сказал глава Минсельхоза. – Это направление достаточно перспективное, спрос на продукцию большой. А значит, примеру «Neo Milk» вскоре последуют и другие предприниматели.

На заводе будет создано свыше ста рабочих мест, он станет стабильной точкой сбыта для фермеров, занимающихся разведением коз и лошадей. В дальнейшем предприятие планирует расширить линейку продукции и наладить экспортные поставки в Китай.

Примечательно, что в день ввода в строй действующих молокоперерабатывающего предприятия в Жамбылском районе Алматинской области открылась также индустриальная зона «Казыбек-бек» площадью 900 га. На первых порах здесь планируется разместить 11 предприятий. Основные направления их деятельности – металлургия и металлообработка, машиностроение, выпуск стройматериалов, промышленного оборудования, а также оказание услуг по хранению грузов. В реализацию проектов вложено 454 млрд тенге инвестиций. Их осуществление позволит открыть 2,5 тыс. рабочих мест.

Как известно, в нынешнем Послании народу Глава государства поручил придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности. По словам Президента, необходимо ускорить диверсификацию экономики с упором на глубокую переработку и выпуск продукции высокого передела, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

Аким области Марат Султангазиев подчеркнул, что создание индустриальных зон способствует решению задач, поставленных Президентом, а именно: по привлечению инвестиций в производственный сектор, созданию дополнительных рабочих мест. В частности, на промплощадке «Казыбек-бек» планируется осуществлять инновационные проекты, выпускать конкурентоспособную продукцию и развивать экспортный потенциал.

Выразив благодарность инвесторам, руководитель региона заверил, что им будет оказана всесторонняя поддержка в части обеспечения проектов необходимой инженерной инфраструктурой.

В свою очередь заместитель генерального директора ТОО «Kazakhstan yulin irrigation equipment» Серикжан Нурсеитов выразил признательность акимату области за предоставленный земельный участок в индустриальной зоне. Здесь будет построен завод по выпуску широкого ассортимента сельскохозяйственной техники. В каталоге – машины для растениеводства и животноводства, дождевальные установки, оборудование для внесения удобрений, а также агрегаты для переработки люцерны. Проектная мощность предприя­тия – 500 единиц сельскохозяйственной техники в год.

Как отметил бизнесмен, запуск производства позволит сократить зависимость фермеров от импортной техники. Проект станет важным этапом в деле индустриализации региона. Остается добавить, что инвестиционный портфель Алматинской области включает 229 проектов на общую сумму 6,3 трлн тенге. В числе приоритетных отраслей – промышленность, сельское хозяйство, туризм и транспортная инфраструктура.