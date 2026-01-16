Новый полюс экономического притяжения

Посещение региона руководитель Правительства начал с изучения текущей ситуации, сложившейся вокруг инвестиционных и инфраструктурных проектов строящегося города Алатау и, в частности, с формирования здесь нового полюса притяжения инвестиций, технологий и деловой активности.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев проинформировали Премьер-министра о ходе осуществления инвестпроектов, градостроительной подготовке и подготовке к реализации инфраструктурных проектов на территории города Алатау, а также об обеспечении региона электроэнергией, в том числе с учетом потребностей для ввода новых производств.

По данным МНЭ, на сегодня проведена корректировка Генерального плана Алатау, утверж­дены отраслевые схемы инженерных сетей, проекты детальной планировки и дорожная карта инфраструктурного развития.

Первым этапом дорожной карты предусматривается исполнение 21 проекта на сумму в 365,1 млрд тенге. В 2026–2027 годах запланирована реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, включая подстанции, водозаборный узел и газопроводы.

Второй этап, намеченный на 2028–2030 годы, включает девять проектов на 312,5 млрд тенге, в том числе – строительство двух подстанций, газопровода с автоматизированной газораспределительной станцией, канализационных очистных сооружений и 49 км автомобильных дорог.

В целом сформирован пул инфраструктурных проектов с инвес­тициями до 2050 года в объеме 10,4 трлн тенге, из которых на 3,1 трлн планируется завершить до 2030 года. Развитие инфраструктуры будет обеспечено не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных инвестиций и EPC-контрактов.

Также Премьер-министру была представлена информация о привлекаемых инвестициях. На сегодня сформированы 32 инвест­проекта общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Отмечено, что их реализация позволит привлечь около 1,2 трлн тенге в виде инвестиций, создать более 22 тыс. рабочих мест.

В сфере пищевой промышленности Олжас Бектенов ознакомился с темпами работ по запуску такого масштабного проекта, как PepsiCo Central Asia, который обойдется инвесторам в 360 млн долларов. Проект осуществляется в два этапа и направлен на формирование новых цепочек добавленной стоимости, развитие агропромышленной кооперации, внедрение современных технологий хранения и переработки сельхозпродукции. На предприятии, где ежегодно будет выпускаться до 21 тыс. тонн картофельных чипсов, намечено открыть до 900 рабочих мест.

В городе Алатау Премьер-министр также посетил площадку под строительство завода ТОО «Mars Petcare Kazakhstan» по выпуску готовых кормов для домашних животных. Осуществление проекта начнется в середине нынешнего года в рамках политики по локализации производств и развитию перерабатывающей промышленности.

Отдельно внимание руководителя Правительства было уделено «якорному» проекту Iconic Towers. Соглашение о его строи­тельстве подписано в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Объем инвестиций в этот комп­лекс площадью 276,8 тыс. кв. м, включающий две башни, офисы, апартаменты, гостиницу и торговые пространства, превышает 800 млн долларов. Для разработки его архитектурной концепции привлечена американская компания SOM. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до апреля 2027 года, начало строительных работ намечено на май текущего года, завершение – до конца 2029 года.

Что касается обеспечения Алматинской области электрической энергией, включая потребности города Алатау, то Правительством уже принято решение о строительстве 15 подстанций, а в рамках утвержденной дорожной карты по Алатау предусмотрено строительство и реконструкция еще 11 подстанций ориентировочной стоимос­тью около 162 млрд тенге, что позволит ввести новые трансформаторные мощности и обеспечить инвесторов электроэнергией.

– Инфраструктура всегда должна развиваться опережающими темпами. Сейчас Президент уделяет этому вопросу большое внимание. По поручению Главы государства Правительство выделяет на эти цели необходимые бюджетные средства. Мы провели налоговую реформу, чтобы стабилизировать государственные финансы. И как раз эти средства будут нужны, чтобы больше вкладывать их в инфраструктуру, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим фонду Alatau City Authority и акимату Алматинской области поручено обеспечить принятие исчерпывающих мер государственной поддержки по развитию города, включая его инженерную и социальную инфраструктуру, привлечение инвестиций, соз­дание благоприятных условий для успешного завершения индустриальных, логистических и инновационных проектов.

Укрепляя индустриально-логистические позиции

В Алматинской области Олжас Бектенов также проинспектировал реализацию ряда инвес­тиционных и промышленных проектов, отвечающих целям, обозначенным Президентом по диверсификации экономики, наращиванию объемов промышленного производства, увеличению доли глубокой переработки и привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Как доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев, по итогам 2025 года в регион было привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций, рост по сравнению с позапрошлым годом составил 29,4%. Алматинская область последовательно укрепляет свои позиции как один из ключевых индустриально-логистических центров республики, где развитие транспортно-логистической инфраструктуры играет важную роль в стимулировании роста обрабатывающего сектора.

В рамках поездки Премьер-министр ознакомился с деятельностью логистического центра ТОО «Imagine Apple Logistics» в селе Кокозек Карасайского района, который занимается развитием несырьевого сектора. Проект направлен на интеграцию складских, транспортных и управленческих процессов, консолидацию дистрибуционных потоков и формирование устойчивых цепочек поставок для внутреннего и межрегионального рынков.

Предусмотрено привлечь в проект свыше 50 млрд тенге инвестиций, создать более 1 тыс. постоянных рабочих мест, а также модернизировать прилегающую дорожную и социальную инфраструктуру. После презентации Олжас Бектенов поручил оказать содействие в расширении и развитии данного логистического центра.

Также руководитель Правительства ознакомился с работой современного завода компании KT&G, построенного в Алматинской области с объемом инвестиций 74 млрд тенге. Особое внимание было уделено ориентированности производства на экспорт и планам по выходу на рынки стран Европы и СНГ. По итогам 2025 года предприятие обеспечило около 4% налоговых поступлений в местный бюджет, что свидетельствует о его существенном вкладе в формирование доходной части бюджета области.

В числе ключевых предприятий региона, которые посетил Премьер-­министр, была компания «Маревен Фуд Тянь-Шань», являющаяся системообразующим производителем продуктов питания. Мощность предприятия на текущий момент составляет 160 тыс. тонн готовой продукции в год, объем экспорта – свыше 20 тыс. тонн. В 2025 году в модернизацию производства инвес­тировано 35 млрд тенге, создано около 700 рабочих мест, при этом 95% сотрудников являются местными жителями.

В 2026 году компания планирует вложить дополнительно 4,5 млрд тенге в новую производст­венную линию, что позволит увеличить производственные мощности до 170 тыс. тонн готовой продукции, а численность сотрудников – до 780 человек.

Изучая ситуацию с развитием в регионе агропереработки, Премьер-­министр ознакомился с деятельностью агропромышленного кластера на базе завода «Қапшагай бидай өнімдері», где в результате модернизации сформированы мощности свыше 1 млн тонн по производству муки, рас­тительного масла и кормов для животных. Объем инвестиций составил 12 млрд тенге. Предприя­тие использует исключительно местную сырьевую базу и ориентировано на экспорт: за полтора месяца здесь было произведено около 110 тыс. тонн продукции. 98% экспортируется на рынок КНР, в страны Юго-Восточной Азии, в прошлом году впервые осуществлена поставка казахстанского зерна во Вьетнам. В планах – двукратное увеличение производственных мощностей.

Завершение проекта внесло существенный вклад в развитие экспортного потенциала Алматинской области и позволило увеличить объемы экспорта зерна более чем на 10%.

По итогам посещения предприятий Премьер-министр подчеркнул приоритет развития перерабатывающих производств, логистики и экспорта продукции с высокой добавленной стои­мостью, а также поручил профильным госорганам и акимату области обеспечить необходимые условия для устойчивой работы и дальнейшего расширения предприятий.

– Наша цель – выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому важно последовательно развивать переработку, логистику и экспорт, обеспечивая предприятиям стабильные и предсказуемые условия для роста, – отметил Олжас Бектенов.

Научная база высоких технологий

Исполнение поручений Президента по развитию научной базы атомной отрасли также было одной из целей нынешней поездки Премьер-министра в регион.

В связи с этим Олжас Бектенов посетил в Алматы Институт ядерной физики (ИЯФ) Агентства РК по атомной энергии, где ознакомился с работой ключевых установок и производственных площадок.

Институт занимается испытаниями материалов для ядерных реакторов нового поколения и термоядерных установок, применяет ядерные технологии в промышленности, научных исследованиях и медицине, включая производство жизненно важных радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. На сегодня на базе ИЯФ функционируют 11 базовых экспериментальных установок, включая исследовательский реактор ВВР-К, критический стенд, хранилища радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего излучения, а также шесть ускорительных комплексов заряженных частиц.

На базе исследовательского реактора ВВР-К и циклотрона Cyclone-30 налажено единственное в Казахстане производство реакторных радиофармпрепаратов, аккредитованное по международному стандарту GMP. В настоящее время институт выпус­кает и поставляет в медицинские центры Казахстана три радиофармпрепарата, в том числе на основе йода-131 и молибдена-99⁄технеция-99m. Йод-131 применяется для лечения заболеваний щитовидной железы, включая онкологические, а технеций-99m используется для диагностики заболеваний практически всех органов и систем человека. Генераторы технеция-99m также производятся в ИЯФ, технология их изготовления запатентована институтом.

Олжасу Бектенову продемонст­рировали работу с высокоактивными радиоактивными материалами в «горячих камерах» – экранированных боксах со смотровыми окнами и дистанционными манипуляторами, обеспечивающими безопасное выполнение операций с облученными материалами. В комплексе пять камер, каждая отвечает за отдельный этап, включая разборку облученных устройств, разрезку, сварку, испытания источников излучения и переработку радио­изотопов. Генеральный директор Института ядерной физики Сая­бек Сахиев отметил, что продукция ИЯФ применяется для лечения и диагностики более 18 тыс. пациентов ежегодно, а промышленные радиоизотопы экспортируются в страны Европы, США и Центральной Азии.

Также институт реализует инвестиционные проекты по локализации производства стратегически значимых радиоизотопов, включая молибден-99 осколочным способом и лютеций-177, и развивает коммерческие направления деятельности.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил Премьер-министру о Концепции создания и развития наукоемких территорий. В качестве одной из пилотных локаций определена площадка Института ядерной физики в Алматинской области. Здесь предусмотрено соз­дание научно-технологического парка с акцентом на укреплении кад­рового потенциала, модернизацию научной инфраструктуры, коммерциализацию разработок и запуск высокотехнологичных производств. Среди ожидаемых результатов – привлечение более 400 научных специалистов и развитие патентной базы. На сегодня ИЯФ сотрудничает более чем с 30 организациями, включая ЦЕРН, МАГАТЭ, MIT, ОИЯИ и другие.

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности

Завершая поездку, руководитель Правительства проверил исполнение поручений Главы государства по наращиванию промышленного потенциала регионов за счет развития специальных экономических зон, индустриальных парков и повышения эффективности их деятельности. В Алматы в ходе посещения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау» Олжас Бектенов ознакомился с созданием инфраструктуры для развития высокотехнологичных производств, углубления локализации и расширения СЭЗ.

О планах по инфраструктурному обеспечению специальной экономической зоны доложил заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау», по словам ответственного руководителя, развивается как площадка для высокотехнологичных производств и R&D. Ее участниками являются 203 компании. За весь период деятельности резиденты вложили в нее около 399 млрд тенге инвестиций, создано 7,2 тыс. постоянных рабочих мест, произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 трлн тенге. На сегодня на территории СЭЗ осуществляются 24 проекта стоимостью 265 млрд тенге с созданием до 1 000 рабочих мест, в 2025 году было запущено шесть проектов на 19 млрд тенге с созданием 355 рабочих мест.

По данным акимата Алматы, СЭЗ фактически заполнена на 94%, свободные участки составляют 7,7 га, при этом срок функцио­нирования ограничен концом 2027 года, что осложняет запуск капиталоемких и долгосрочных проектов и снижает привлекательность для инвесторов. В связи с этим для сохранения темпов роста и реализации запланированных инициатив Премьер-министр поручил продлить срок действия СЭЗ и расширить ее территорию, а также дополнить перечень разрешенных видов деятельности с учетом задач по диверсификации и запуску новых высокотехнологичных производств.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего развития СЭЗ и инфраструктурной готовности как ключевого фактора инвестиционной привлекательности.

– В объявленный Президентом Год цифровизации и искусственного интеллекта надо создавать условия для запуска сверхтехнологичных проектов. Сюда входит и создание дополнительной инфраструктуры, включая подстанции и транспортные сети. СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау» как технологическая площадка уже загружена. Но с учетом высокого инвестиционного спроса нужно дальше развивать зону. Акимат совместно с администрацией СЭЗ для снижения зависимости от рес­публиканского бюджета должны активно привлекать внебюджетные средства, сотрудничать с международными финансовыми организациями, – отметил Премьер-­министр.

На базе производственной площадки NERO Group, расположенной на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау», Премьер-министру презентовали проект по развитию отечественного производства приборов учета и запуску новых направлений, включая изготовление кабельной продукции и комплектующих, расширение производства газовых счетчиков, беспилотных систем и робототехники.

Также Премьер-министру презентован проект научно-образовательного кластера Smart Energy с участием AУЭС и КазЦентра ЖКХ, представлено цифровое решение одной из компаний для мониторинга теплоснабжения, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.