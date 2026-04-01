Казахстан вошел в топ-50 стран по индексу экономической сложности

Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Налоговая политика рассматривается как один из ключевых инструментов для усложнения структуры экономики и роста перерабатывающих производств. Система льгот и гарантий стабильности направлена на привлечение долгосрочных инвестиций и развитие выпуска конечной продукции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вхождение Казахстана в топ-50 стран по индексу экономической сложности (Economic Complexity Index – ECI) напрямую связано с развитием перерабатывающих производств, выпуском конечной продукции и привлечением инвестиций в новые технологические направления. Одним из ключевых инструментов в этой работе остается налоговая политика, ориентированная на стимулирование инвесторов и создание предсказуемых условий для долгосрочных проектов.

– Для стимулирования в стране процесса привлечения инвестиций, развития различных производств высокого передела и выпуска конечной продукции предусмотрен широкий спектр налоговых льгот и преференций, – говорит директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Нурлыбек Шаймаханов.

Существенная часть подобных налоговых мер действует в рамках специальных экономических зон. Для участников СЭЗ, осуществляющих приоритетные виды деятельности на их территории, практикуются льготы по корпоративному подоходному налогу, освобождение от земельного налога и налога на имущество, а также применение нулевой ставки НДС при использовании на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства.

Дополнительным преимуществом выступает гарантия стабильности положений налогового законодательства для организаций, заключивших договор об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ.

С 2024 года внедрен дифференцированный подход к предоставлению налоговых льгот: чем выше объем инвестиций, тем более длительный срок дейст­вия налоговых преференций. Такой механизм усиливает мотивацию инвесторов по претворению в жизнь более капиталоемких и технологически сложных проектов.

Отдельный блок мер предназначен для инвесторов, осуществляющих приоритетные проекты на основании инвестиционного контракта. Для них действуют льготы по корпоративному подоходному налогу, земельному налогу и налогу на имущество. Перечень приоритетных видов деятельности, в отношении которых применяются данные меры, утвержден постановлением Правительства РК от 14 января 2016 года № 13. Минимальный объем инвестиций для реализации таких проектов составляет не менее 2 млн МРП при создании новых производств и не менее 5 млн МРП при расширении или обновлении уже работающих.

– Для более крупных проектов предусмотрена возможность зак­лючения соглашения об инвестициях. При объеме вложений не менее 7,5 миллиона МРП инвестор вправе рассчитывать на расширенный пакет налоговых льгот, включая преференции по корпоративному подоходному, земельному и имущественному налогам. В случае завершения такого проекта на территории СЭЗ в соответствии с Налоговым кодексом инвесторы должны быть освобождены от НДС с оборота по продаже товаров, работ, услуг. При этом закрепляется стабильность применения коэффициентов и ставок налоговых льгот на срок до 25 лет, действующих на дату заключения соглашения, – добавил директор департамента.

Дополнительно применяется механизм соглашения об инвестиционных обязательствах, который предполагает предос­тавление гарантий стабильнос­ти налогового законодательства в обмен на инвестиции. Такие гарантии предоставляются сроком на 10 лет путем заключения соглашения между инвестором и уполномоченным органом по инвестициям.

Стабильность распространяется на вопросы введения новых налогов, изменения ставок и порядка определения налоговой базы, а также на порядок возврата НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке. При этом она не затрагивает НДС в целом, налоги у источника выплаты, плату за негативное воздействие на окружающую среду и вопросы налогового администрирования.

Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрена возможность применения инвестиционных налоговых преференций. К их объектам относятся впервые вводимые в эксплуатацию на территории Казахстана здания и сооружения производственного назначения, а также машины и оборудование, используемые в деятельности, направленной на получение дохода не менее трех последовательных налоговых периодов. Преференции распространяются на основные средства I, II и III групп фиксированных активов независимо от назначения при условии их использования в течение трех лет.

Налогоплательщику также предоставлено право выбора: относить расходы по ремонту на увеличение стоимостного баланса фиксированных активов либо единовременно относить их на вычеты.

– Таким образом налоговое законодательство формирует системный набор инструментов, направленных на развитие производств с высокой добавленной стоимостью и обеспечение вхождения Казахстана в число стран с наиболее сложной и диверсифицированной экономикой, – подытожил эксперт.

Популярное

Все
Для учебы и спорта
Апрельские старты
Путь к экономике знаний
Справочник о системе государственной власти презентовали в Астане
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Здесь важны прикосновения и звуки
Весенняя непогода накроет Казахстан
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Культурные мосты, объединяющие страны
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Караван возможностей
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Стратегический тандем укрепляется
«Не имеем морального права» – депутат выступил против амнистии пьяных водителей
Первый трофей от ФИФА
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Путь к экономике знаний
Наука должна давать реальный экономический эффект
Вузы внедряют искусственный интеллект
Степные пегасы

