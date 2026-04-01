Вхождение Казахстана в топ-50 стран по индексу экономической сложности (Economic Complexity Index – ECI) напрямую связано с развитием перерабатывающих производств, выпуском конечной продукции и привлечением инвестиций в новые технологические направления. Одним из ключевых инструментов в этой работе остается налоговая политика, ориентированная на стимулирование инвесторов и создание предсказуемых условий для долгосрочных проектов.

– Для стимулирования в стране процесса привлечения инвестиций, развития различных производств высокого передела и выпуска конечной продукции предусмотрен широкий спектр налоговых льгот и преференций, – говорит директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Нурлыбек Шаймаханов.

Существенная часть подобных налоговых мер действует в рамках специальных экономических зон. Для участников СЭЗ, осуществляющих приоритетные виды деятельности на их территории, практикуются льготы по корпоративному подоходному налогу, освобождение от земельного налога и налога на имущество, а также применение нулевой ставки НДС при использовании на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства.

Дополнительным преимуществом выступает гарантия стабильности положений налогового законодательства для организаций, заключивших договор об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ.

С 2024 года внедрен дифференцированный подход к предоставлению налоговых льгот: чем выше объем инвестиций, тем более длительный срок дейст­вия налоговых преференций. Такой механизм усиливает мотивацию инвесторов по претворению в жизнь более капиталоемких и технологически сложных проектов.

Отдельный блок мер предназначен для инвесторов, осуществляющих приоритетные проекты на основании инвестиционного контракта. Для них действуют льготы по корпоративному подоходному налогу, земельному налогу и налогу на имущество. Перечень приоритетных видов деятельности, в отношении которых применяются данные меры, утвержден постановлением Правительства РК от 14 января 2016 года № 13. Минимальный объем инвестиций для реализации таких проектов составляет не менее 2 млн МРП при создании новых производств и не менее 5 млн МРП при расширении или обновлении уже работающих.

– Для более крупных проектов предусмотрена возможность зак­лючения соглашения об инвестициях. При объеме вложений не менее 7,5 миллиона МРП инвестор вправе рассчитывать на расширенный пакет налоговых льгот, включая преференции по корпоративному подоходному, земельному и имущественному налогам. В случае завершения такого проекта на территории СЭЗ в соответствии с Налоговым кодексом инвесторы должны быть освобождены от НДС с оборота по продаже товаров, работ, услуг. При этом закрепляется стабильность применения коэффициентов и ставок налоговых льгот на срок до 25 лет, действующих на дату заключения соглашения, – добавил директор департамента.

Дополнительно применяется механизм соглашения об инвестиционных обязательствах, который предполагает предос­тавление гарантий стабильнос­ти налогового законодательства в обмен на инвестиции. Такие гарантии предоставляются сроком на 10 лет путем заключения соглашения между инвестором и уполномоченным органом по инвестициям.

Стабильность распространяется на вопросы введения новых налогов, изменения ставок и порядка определения налоговой базы, а также на порядок возврата НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке. При этом она не затрагивает НДС в целом, налоги у источника выплаты, плату за негативное воздействие на окружающую среду и вопросы налогового администрирования.

Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрена возможность применения инвестиционных налоговых преференций. К их объектам относятся впервые вводимые в эксплуатацию на территории Казахстана здания и сооружения производственного назначения, а также машины и оборудование, используемые в деятельности, направленной на получение дохода не менее трех последовательных налоговых периодов. Преференции распространяются на основные средства I, II и III групп фиксированных активов независимо от назначения при условии их использования в течение трех лет.

Налогоплательщику также предоставлено право выбора: относить расходы по ремонту на увеличение стоимостного баланса фиксированных активов либо единовременно относить их на вычеты.

– Таким образом налоговое законодательство формирует системный набор инструментов, направленных на развитие производств с высокой добавленной стоимостью и обеспечение вхождения Казахстана в число стран с наиболее сложной и диверсифицированной экономикой, – подытожил эксперт.