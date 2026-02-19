На днях состоялась презентация инвестиционного потенциала СЭЗ. В ходе мероприятия предпринимателей проинформировали о возможностях размещения здесь производств, условиях работы и мерах поддержки.

И. о. председателя правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе» Максат Айтимбетов подчеркнул, что СЭЗ «Актобе» создается по поручению Правительства и действует при поддержке государства. Она размещена на базе Международного аэропорта им. Алии Молдагуловой.

Близость к воздушной гавани делает зону привлекательной, поскольку облегчает логистику. Территория СЭЗ занимает 858 га, из которых 571 га отведен под промышленную застройку. Экономическая зона будет действовать до конца 2049 года.

– Основная цель специальной экономической зоны – запуск современных производств. Работа ведется по 29 направлениям промышленности и девяти транспортно-логистическим с формированием кластеров, чтобы компании могли объединять усилия и претворять в жизнь совместные проек­ты. Это позволит развивать экспорт, стимулировать импортозамещение и наращивать промышленный потенциал Актюбинской области, – отметил Максат Айтимбетов.

Он также рассказал о льготах и преференциях для резидентов. Компании, работающие в зоне, освобождаются от корпоративного налога, НДС при импорте товаров, налогов на землю и имущество. Сроки предоставления льгот и преференций зависят от стоимости проекта и могут составлять семь, 15 или 25 лет. Резидентам предоставляется бесплатный земельный участок, готовая инженерная инфраструктура. Кроме того, можно привлекать иностранных работников вне квот.

Приоритетные направления деятельности резидентов СЭЗ включают выпуск продуктов питания, текстильных изделий, металлургическую продукцию, произ­водство машин и оборудования, продукции химической промышленности.

В настоящее время разрабатывается проектная документация на подведение инженерных сетей. Планируется установка трансформаторной подстанции, которая обеспечит надежное энерго­обеспечение всех производств на территории СЭЗ.

Одним из первых предприятий, получивших одобрение на размещение в СЭЗ, стало ТОО «Truck Center», дейст­вующее в Актобе с 2018 года. Компания специализируется на производстве авто­мобилей специального назначения и уже зарекомендовала себя как надеж­ный поставщик для ведущих промышленных предприятий Казахстана.

Сегодня она сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями республики, среди которых крупные горнодобывающие и металлургичес­кие компании, такие как АО «ТНК «Казхром», «АК «Алтыналмас», ТОО «Восход-Oriel», «Казцинк», «Корпорация «Казахмыс», Актюбинская медная компания.

Как рассказал представитель Truck Center Алексей Гордиенко, предприятие выпускает широкий спектр автотехники: это аварийно-ремонтные мастерские на шасси JAC, комбинированные дорожные машины на шасси КамАЗ, вакуумные машины, мусоровозы и другой спецавтотранспорт. Все автотранспортные средства сертифицированы и соответствуют индустриальным стандартам качества.

На территории экономической зоны ТОО «Truck Center» планирует построить производственный комплекс по промышленной сборке грузовой и специализированной техники. ­Осваивается участок площадью в 7 га, годовая проект­ная мощность сборочного предприятия составит 300 единиц автомашин в год, будет создано 107 рабочих мест.

Общая сумма инвестиций в проект составляет 2,45 млрд тенге. Строительство намечено начать в нынешнем году, а завершить в 2028-м.

– Наша задача – развивать производство и расширять компетенции. Специальная экономическая зона позволяет работать в кластере с другими производителями и использовать налоговые преференции, которые делают развитие бизнеса более эффективным, – сказал Алексей Гордиенко.

Помимо ТОО «Truck Center» сертификат участника СЭЗ также получили еще четыре компании, планирующие осуществление различных производственных и логистических проектов. ТОО «АзияМунайГруппСервис» займется строительством производственного комплекса по ремонту и обслуживанию газотурбинных и газопоршневых двигателей. Проектная мощность предприятия рассчитана на ремонт 80 единиц оборудования в год. ТОО «IZBAS Logistics» ведет строительство и экс­плуатацию курьерского центра и логистического хаба. Свой логистический производственно-складской комплекс создает ТОО «Триумф Инжиниринг».

Производственный комплекс полного цикла по переработке картофельной продукции строит ТОО «Строй Элит 2010». Предприятие планирует выпускать замороженный картофель фри. С запуском всех пяти производств в СЭЗ «Актобе» будет создано 517 рабочих мест.